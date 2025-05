Brescia cerca la vittoria che vale la salvezza senza playout

Brescia, 12 maggio 2025 – Dopo tante sofferenze il Brescia si appresta a vivere gli ultimi 90’ (o almeno così si spera…) della stagione in una condizione sicuramente privilegiata. Il fondamentale pareggio siglato da Calvani all’ultimo minuto della partita in casa del Modena, infatti, consente alla squadra di Maran di essere padrona del suo destino.

Gabriele Calvani, in gol contro il Modena

Al di là di calcoli per tutti i possibili incroci che possono coinvolgere le pericolanti, le Rondinelle, vincendo con la Reggiana, hanno la ghiotta opportunità di conquistare la salvezza, senza passare attraverso i play out e sfuggendo le ansie della retrocessione diretta in serie C. Esaminando la situazione in questa immediata vigilia, in particolare, c’è un altro aspetto che può deporre in favore della formazione biancazzurra, che ha recuperato anche Bertagnoli e ritroverà pure Dickmann dopo il turno di squalifica.

In effetti al “Rigamonti” è attesa una Reggiana che ha staccato il biglietto per la salvezza proprio nella scorsa giornata e che, quindi, non dovrebbe venire in terra bresciana particolarmente motivata o costretta a giocarsi la partita della vita. Solo il tecnico Dionigi, profeta in patria in Emilia, è stato uno dei tanti allenatori chiamati e poi allontanati in breve tempo dal presidente Cellino e, quindi, sarebbe ben lieto di poter dare un dispiacere al suo ex patron che, tra l’altro, lo ha esonerato proprio pochi giorni dopo avergli prolungato il contratto.

Ben diversa l’atmosfera in casa del Brescia che, come ha ricordato lo stesso Maran, si è guadagnato la possibilità di avere a disposizione questo match-point e lo giocherà con tutte le sue forze sino in fondo. Una voglia di dare un senso ad una stagione così difficile che, però, dovrà fare i conti con un “neo” non di poco conto, visto che al “Rigamonti” le Rondinelle non vincono dallo scorso 30 settembre.

Un digiuno da record, che rappresenta un motivo di indubbia preoccupazione in vista di quest’ultima partita, anche se il sostegno del pubblico bresciano, chiamato ad accorrere numeroso allo stadio per aiutare Bisoli e compagni a raggiungere la salvezza.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Borrelli, Moncini. All: Maran. Reggiana (3-5-2): Motta; Libutti, Sosa, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Kabashi, Portanova, Marras; Gondo, Vido. All: Dionigi. La partita si giocherà martedì 13 maggio alle ore 20.30 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.