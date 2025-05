Brescia, 0-0 con la Juve Stabia: solo un punto nella casa stregata

Brescia – Il Brescia proprio non riesce a vincere al “Rigamonti”. La squadra di Maran termina a reti bianche la sfida assolutamente da vincere con la Juve Stabia e, quando mancano due giornate al termine della regular season si ritrova in zona play out, staccata di un punto dalla salvezza e a +2 dalla retrocessione diretta. Ancora una volta alle Rondinelle non sono bastate una prolungata pressione, generosa, ma poco efficace, e la possibilità di giocare con l’uomo in più dal 43’ del primo tempo per trovare la vittoria che avrebbe potuto rivestire un’importanza fondamentale per le sorti dei biancazzurri, che ora sono costretti ad affidare tutto agli ultimi 180’ della stagione, a cominciare dalla trasferta di venerdì sera a Modena, dove il Brescia dovrà dare fondo alle sue risorse per conquistare i tre punti con i Canarini.

Per quel che riguarda il match con le Vespe, la formazione di Maran, nonostante il sostegno e i cori dei suoi tifosi, parte contratta. I padroni di casa ci provano, ma non riescono a pungere dalle parti di Thiam. Sono soprattutto gli spunti di Galazzi a guidare in avanti i biancazzurri, che ci provano anche con Dickmann e Moncini, ma non riescono a trovare lo spunto vincente. Il copione della gara sembra cambiare improvvisamente al 38’, con Piscopo che riesce a superare Lezzerini, ma l’arbitro vede il suo controllo con il braccio e annulla il vantaggio dalla Juve Stabia. Prima dell’intervallo Dickmann commette fallo su Sgarbi, che reagisce e si guadagna un cartellino rosso che costringe gli ospiti a giocare per tutto il resto della gara in inferiorità numerica. La squadra di Maran cerca di sfruttare l’opportunità, ma non riesce a trovare varchi nell’ordinata retroguardia campana. Ancora Galazzi prima e poi Bianchi e Bisoli tentano la conclusione, ma Thiam deve compiere solo interventi di ordinaria amministrazione. Nel finale il Brescia cerca di spingere in avanti con tutta la sua volontà per conquistare una vittoria che sarebbe preziosa, ma il risultato non muta e il triplice fischio dell’arbitro sancisce uno 0-0 che obbliga le Rondinelle a giocarsi tutto negli ultimi 180’. Brescia-Juve Stabia 0-0 (0-0) Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Calvani 6, Adorni 6,5, Jallow 6 (27’ st Corrado 6); Bisoli 6,5, Verreth 6 (27’ st Bjarnason 6), Besaggio 6 (45’ st Juric sv); Galazzi 7 (27’ st D’Andrea 6); Borrelli 6, Moncini 6 (14’ st Bianchi 6). A disposizione: Avella; Andrenacci; Maucci; Cistana; Nuamah; Olzer; Papetti. All: Rolando Maran 6. Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 6; Baldi 6 (40’ st Quaranta sv), Varnier 6, Bellich 6 (30’ st Ruggero 6); Andreoni 6,5, Pierobon 6, Mosti 6 (21’ st Meli 6), Fortini 6 (30’ st Rocchetti 6); Piscopo 6,5, Sgarbi 5,5; Candellone 6 (30’ st Adorante 6). A disposizione: Matosevic; Signorini; Dubickas; Gerbo; Maistro; Leone; Louati. All: Guido Pagliuca 6,5. Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli 6. Reti: ---. Note: ammoniti: Dickmann; Mosti; D’Andrea; Piscopo; Rocchetti – espulso: Sgarbi – angoli: 3-1 - recupero: 4’ e 5’ – spettatori: 5.315.