Il Brescia si illude ma con la Salernitana finisce 0-0

Si chiude a reti inviolate l’anticipo tra Brescia e Salernitana. Un pareggio che presenta diverse analisi in chiave biancazzurra visto che da una parte consente alla squadra di Maran, nonostante le numerose assenze, di mantenere le distanze con una pericolante, mentre dall’altra prolunga il digiuno di vittorie al “Rigamonti” delle Rondinelle.

La compagine bresciana si mantiene così a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica, ma non riesce a spiccare il passo in avanti che avrebbe potuto riaprire in modo significativo il discorso-play off. Il Brescia si presenta in campo con un nutrito elenco di indisponibili, incrementato nell’immediata vigilia della gara dai febbricitanti Moncini e Lezzerini, ma l’avvio è su buoni ritmi.

Passano solo 7’ e Besaggio manda la palla in rete riprendendo una respinta di Christensen su conclusione di Borrelli. La gioia dei padroni di casa è però di breve durata, visto che il controllo del Var annulla tutto per fuorigioco dello stesso giocatore biancazzurro. L’incontro si mantiene piacevole e con frequenti capovolgimenti di fronte, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

La ripresa

Il copione della partita, sostanzialmente, non cambia nella ripresa, con le Rondinelle che cercano di far valere il fattore campo, ma devono fare i conti con la sempre attenta retroguardia campana. Il brivido principale del secondo tempo arriva così al 20’, quando Dickmann serve Olzer che manda la sfera a stamparsi sul palo.

Col passare dei minuti, nonostante qualche folata in avanti delle due contendenti, il pareggio sembra un risultato ben gradito ad entrambe e il triplice fischio dell’arbitro sancisce la divisione della posta in palio. Un punto in più in cassaforte per il Brescia, che nel prossimo turno dovrà affrontare la proibitiva trasferta in casa del Sassuolo capolista.

Il tabellino

Brescia-Salernitana 0-0 Brescia (4-2-3-1): Andrenacci 6,5; Dickmann 6,5, Adorni 6, Calvani 6, Jallow 6 (36’ st Corrado sv); Bisoli 6, Bertagnoli 6; D’Andrea 6 (26’ st Bianchi 6), Besaggio 6 (45’ st Juric sv), Olzer 6 (26’ st Bjarnason 6); Borrelli 6. All: Rolando Maran 6. Salernitana (3-5-2): Christensen 6,5; Bronn 6, Ferrari 6, Lochoshvili 6,5; Stojanovic 6, Caligara 6 (38’ st Hrustic sv), Amatucci 6 (14’ st Soriano 6), Tongya 6,5 (38’ st Zuccon sv), Njoh 6,5 (23’ st Corazza 6); Raimondo 6 (23’ st Verde 6), Cerri 6. All: Roberto Breda 6. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6. Note: ammoniti: Borrelli - angoli: 3-3 – recupero: 1’ e 4’.