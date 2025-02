Serie B: big match per le rondinelle. Il Brescia cerca l’impresa in casa del Sassuolo: "Si può sognare ma dobbiamo essere perfetti»

Il pronostico della vigilia è dalla parte del Sassuolo, ma il Brescia, forte del buon rendimento in trasferta, è deciso a giocare tutte le sue carte per compiere l’impresa di fermare la capolista. Se dunque i neroverdi dell’ex Grosso (che ha resistito solo tre partite sulla panchina biancazzurra con il presidente Cellino) vogliono compiere un altro passo verso una Serie A sempre più vicina, le Rondinelle non solo non intendono recitare la parte delle vittime predestinate, ma sono determinate a dimostrare, proprio nell’occasione più difficile, tutto il loro valore. "Si può sognare, ma dovremo essere perfetti - l’avvertimento del tecnico dei lombardi -. Ci sono le condizioni per riuscirci, l’atteggiamento in settimana della squadra mi dà grande fiducia".

Maran però deve fare i conti ancora una volta con l’infermeria che si ostina a non rimanere vuota. Saranno certamente assenti a Reggio Emilia i vari Cistana, Fogliata a Galazzi, mentre il nutrito gruppo degli indisponibili registrato con la Salernitana ha visto tornare a disposizione Verreth, che ha scontato un turno di squalifica, Lezzerini e Moncini, che hanno ormai smaltito le conseguenze dell’influenza e Nuamah, che ha superato la botta subita. "I rientri ci danno più soluzioni", dichiara ottimista il tecnico. Si va verso il 4-3-2-1, con Borrelli punta avanzata di riferimento, che dovrebbe venire sostenuto da Olzer e D’Andrea, fresco ex neroverde, che sono in vantaggio sugli altri pretendenti ad una delle due maglie sulla trequarti (da Nuamah a Moncini sino a Bianchi e Bjarnason). Per il resto, centrocampo e difesa sembrano piuttosto definiti, con il terzetto Bisoli-Verreth-Bertagnoli a centrocampo, mentre in difesa Calvani è ancora favorito nel ballottaggio con Papetti per giocare al fianco di Adorni di un reparto arretrato che spera di vedere nuovamente all’opera il miglior Dickmann sulla destra, con Jallow che dovrebbe venire preferito a Corrado a sinistra.

Probabile formazione (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer, D’Andrea; Borrelli. All: Maran.

Luca Marinoni