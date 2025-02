Serie B. Brescia, altro ribaltone. Mastropasqua è il dg

La delusione per il pareggio col Sudtirol da una parte, la trasferta da brividi in quel di Palermo all’orizzonte. Ed una classifica che preoccupa, aspettando i gol degli attaccanti. Il Brescia delude (dieci gare interne senza vittorie è un dato negativo che entra nella storia del club), in città aumenta il malumore, la tifoseria contesta pesantemente la proprietà. Ad alimentare il caos anche le vicissitudini societarie: dopo le dimissioni inizialmente respinte) del direttore generale Luigi Micheli, il consiglio di amministrazione straordinario convocato da Massimo Cellino si è concluso dopo una riunione durata circa tre ore con la definitiva uscita di scena dell’ormai ex dg e amministrativo del Brescia. Pesano le divergenze di vedute sulla gestione del club.

L’addio di Micheli ha portato all’ennesimo ribaltone di Cellino, con una soluzione interna: la carica di direttore generale è stata affidata a Andrea Mastropasqua. Il giovane avvocato bresciano scala le gerarchie diventando un importante punto di riferimento delle rondinelle per il presente e per il futuro. La conferma arriva direttamente dall’organigramma pubblicato sul sito internet del club. Sullo sfondo resta comunque la figura di Francesco Marroccu, a lungo collaboratore di Cellino, che dopo aver terminato l’esperienza all’Hellas Verona è tornato a vivere a Brescia. Nei giorni scorsi infatti sono stati segnalati dei colloqui fra le parti che però, al momento, non hanno portato a un ritorno del dirigente. Non trovano invece conferme le voci (già circolate nel novembre del 2023) di un possibile ritorno di fiamma per l’acquisto di quote societarie da parte di Carlo Slim Helù, “tycoon messicano“ e magnate della telefonia con quote in società di calcio messicane e del Real Oviedo in Spagna.

R.S.