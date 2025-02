Serie B, l’anticipo. La Leonessa lotta, ma non basta. Bottino magro con la Salernitana

Un Brescia incerottato chiude sullo 0-0 il delicato incontro con una Salernitana decisa a risalire la classifica. La squadra di Maran rimanda ancora volta l’appuntamento con la vittoria al Rigamonti, ma tiene a distanza i granata di Breda, usciti profondamente rinnovati dal mercato invernale. Nonostante le numerose assenze, aumentate in extremis dal forfait dei febbricitanti Lezzerini e Moncini, le Rondinelle offrono una buona partenza, tanto che al 7’ Besaggio riprende una respinta di Christensen su Borrelli e per qualche istante regala l’illusione del vantaggio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco proprio dell’ex juventino.

I granata rispondono colpo su colpo. Cerri e Lochoshvili da una parte e Borrelli, Olzer e Dickmann dall’altra si rendono pericolosi, ma il punteggio rimane immutato sino all’intervallo. Nella ripresa le Rondinelle tornano in campo decise ad aumentare i giri del motore, ma la difesa ospite è molto attenta anche se al 20’ Dickmann serve Olzer, che calcia di prima intenzione. Il palo salva i campani. L’incontro si mantiene aperto, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0 fino al triplice fischio.

Luca Marinoni