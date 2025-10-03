Serie C. Union Brescia, mosse da cadetteria. Aumento di capitale e nuovo CdA

Sul campo, l’Union Brescia si sta preparando per la gara interna di domani con la Pergolettese. Ma è fuori dal terreno di gioco che la società guidata dal presidente Giuseppe Pasini ha centrato la vittoria più importante in questi giorni. In effetti la sottoscrizione dell’aumento di capitale a 12 milioni, l’ufficializzazione del CdA e la decisione di portare la compagine societaria a 75 componenti, rappresentano preziosi passi in avanti per fornire al sodalizio biancazzurro una struttura solida e risorse tali da poter ambire a traguardi prestigiosi.

In questo disegno c’è un altro aspetto di rilievo da sottolineare ed è quello legato al contesto imprenditoriale del territorio, che sta sposando la causa dell’Union Brescia con un numero dei suoi esponenti che cresce di giorno in giorno. Tra le altre note da porre in risalto, ci sono anche la decisione di creare un comitato ristretto (composto da Giuseppe Pasini, Andrea Puccio, Paolo Gheza, Daniele Scuola e dall’amministratore delegato Marco Leali) e di affiancare alla guida del presidente Pasini due vicepresidenti di rilievo come Carlo Bonomi e Marco Gnutti. Un segnale eloquente che le principali famiglie imprenditoriali bresciane sostengono il progetto dell’Union. Anche i tifosi hanno risposto presente: campagna abbonamenti chiusa con 6.596 sottoscrizioni.

Luca Marinoni