Union all’esame Renate: "Sarà una sfida speciale"

Nell’odierna sfida con il Renate, Aimo Diana torna in quella che dal 2018 al 2021 è stata la sua casa per lanciare definitivamente la candidatura dell’Union Brescia nella lotta per la promozione. Il Città di Meda è uno stadio che l’allenatore bresciano conosce molto bene, così come i nerazzurri. "Ci attende una partita complicata - spiega il tecnico delle Rondinelle - Il Renate è una società davvero speciale, una manna per i giovani allenatori, li ringrazierò per sempre. Quest’anno hanno alzato l’asticella delle ambizioni. Sarà una gara del tutto diversa da quella con la Pro Vercelli, una sfida da serie C. Dobbiamo continuare il nostro percorso. I ragazzi in settimana si sono allenati bene, sono certo che giocheranno con serietà e concentrazione". Per quel che riguarda gli undici in campo dal 1’ a partire dalle 18.00, Diana sta pensando ad un possibile cambio in difesa con l’arretramento di Balestrero. Una scelta che offrirebbe una maglia da titolare a Mercati, mentre l’ex Guglielmotti, De Maria e Cisco si contendono i due posti sulle fasce e Vido e Maistrello sono favoriti in attacco.

UNION (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Pasini, Rizzo; Guglielmotti, Zennaro, Mercati, De Maria; Di Molfetta; Maistrello, Vido. All. Diana.