Union Brescia avanti tutta: tra festa biancazzurra e sogno in salita dei “1911”

Il progetto dell’Union Brescia porta avanti a pieni giri il suo percorso, ma c’è chi ha deciso di non condividere il cammino che ha fatto ripartire il calcio in città a Brescia dalla Serie C. Si tratta del Calcio Brescia 1911 Asd, una realtà nella quale si riconosce una parte dei tifosi bresciani e che, da subito, ha messo in risalto la necessità di assicurare la continuità dei 114 anni di storia calcistica biancazzurra. L’Union Brescia ha già inaugurato il suo tragitto anche sul campo, scendendo sul terreno del “Rigamonti” per la Coppa Italia e poi per affrontare un campionato al quale guarda con grandi speranze.

Partita dal trasloco della FeralpiSalò nel capoluogo di provincia, la società guidata dal presidente Giuseppe Pasini ha operato sin dall’inizio in sinergia con il Comune di Brescia ed ha incontrato non solo il favore degli imprenditori bresciani (diversi dei quali hanno deciso di condividere questa esperienza insieme al patron del Gruppo Feralpi), ma anche della netta maggioranza dei sostenitori bresciani, tanto è vero che la campagna abbonamenti lanciata in vista del torneo di serie C ha raggiunto rapidamente le 5.000 adesioni (superando agevolmente la quota raggiunta nell’ultima stagione celliniana).

La condivisione del progetto Union Brescia e della città della Leonessa raggiungerà l’apice la sera di lunedì 25 agosto, quando la nuova compagine verrà presentata ufficialmente a tutta la città nella cornice prestigiosa di Piazza Loggia. Un incontro che avrà il duplice obiettivo di coinvolgere sempre più i tifosi bresciani e di sancire, al tempo stesso, la simbiosi tra la neonata realtà sportiva e l’intero territorio cittadino e non solo. Un momento di festa nell’intenzione dei suoi promotori che non sarà condiviso dal gruppo di sostenitori che hanno scelto di aderire al disegno del Calcio Brescia 1911 Asd.

Il sodalizio guidato dal presidente Alessandro Lucà ha puntato tutte le sue carte sull’articolo 52 delle Norme Organizzative Interne Federali ed ha chiesto all’Amministrazione Comunale cittadina il sostegno necessario per attivare un altro percorso rispetto a quello dell’Union Brescia con possibile ripartenza di una nuova entità dall’Eccellenza. Il Comune di Brescia, però, ha fatto capire in modo eloquente di considerare quello “capitanato” dal presidente Giuseppe Pasini l’unico progetto davvero credibile ed ha proseguito senza alcuna esitazione in questa direzione.

Una posizione chiara, davanti alla quale, però, Lucà e la società da lui guidata non hanno voluto alzare bandiera bianca, ma, al contrario, hanno presentato direttamente istanza alla Figc per poter usufruire dell’articolo 52 delle Noif. Una richiesta destinata a non trovare accoglimento, nemmeno per un’eventuale ripartenza dalla Terza Categoria, ma anche in questo caso il presidente Lucà non ha voluto alzare bandiera bianca: “Vogliamo continuare a credere nel nostro sogno finché sarà possibile. I margini di riuscita sono sempre più ridotti, ma non intendiamo arrenderci e vedremo di fare tutto quello che sarà possibile per dare continuità a 114 anni di quella storia sportiva che anima il tifo e la passione di tante persone”.