Union Brescia. Pasini carica i tifosi: "Voi siete da serie A»

La presentazione in una piazza Loggia gremita e festante è servita all’Union Brescia per ritrovare l’entusiasmo raffreddatosi dopo l’inatteso ko con l’Arzignano. Una passerella nel cuore della città che è servita per caricare la squadra di mister Diana e per ribadire che, come ha confermato la sindaca Laura Castelletti, l’unico progetto nel quale crede il Comune di Brescia è quello guidato dal presidente Giuseppe Pasini. Il quale, oltre a ribadire di sentire la responsabilità per il grande affetto che i bresciani stanno dimostrando, si è lasciato sfuggire una nota tra presente e futuro, anticipando anche ai tifosi presenti ("Voi siete già da serie A") che tornerà la mitica V bianca sulla maglia: "È un grande motivo d’orgoglio avere portato qui il Brescia Calcio e ora vogliamo lavorare per condurlo dove merita".

E in questo senso un ruolo importante lo avranno gli ultimi giorni di mercato. Il ds Andrea Ferretti ha sintetizzato: "Stiamo monitorando diverse situazioni. Il nostro intento è di rendere più competitiva la squadra". Movimenti che riguarderanno ogni reparto, con Bianchi, ex Rondinella, che rimane in pole per l’attacco mentre a centrocampo l’obiettivo resta Kabashi e in difesa piace Fiammozzi. In uscita Diop, Santini, Frezzolini e, forse, Hergheligiu.