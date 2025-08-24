Union Brescia entusiasmo alle stelle e la falsa partenza non spegne sogni e ambizioni

L’Union Brescia tira le somme dopo la serata che ha dato il via al campionato di serie C, cercando di individuare la strada maestra per salire in alto e ripagare le crescenti aspettative di tutto l’ambiente. La prima giornata ha mescolato aspetti positivi e negativi per la squadra di Aimo Diana. Partendo dai primi è doveroso porre in primo piano l’entusiastica risposta del pubblico. Dopo le tribune semivuote che hanno caratterizzato le ultime stagioni, la gara di serie C con l’Arzignano ha fatto registrare oltre 8.000 presenze al “Rigamonti”.

Il progetto portato avanti dal presidente Giuseppe Pasini con il sostegno dell’Amministrazione Comunale cittadina ha ricevuto ampio consenso da parte degli sportivi bresciani, che stanno dimostrando grande fiducia nei confronti di questo nuovo ciclo. Un percorso che vivrà un momento di particolare significato domani sera, lunedì 25 agosto, alle 20.45, quando tutto lo staff Union Brescia verrà presentato ufficialmente nella prestigiosa piazza Loggia a tutta la comunità.

Un’iniziativa destinata a rilanciare la fiducia che l’inattesa sconfitta interna con i gialloazzurri vicentini ha raffreddato solo istantaneamente. Lo stesso mister Diana, pur deluso dal risultato avverso, ha ribadito che la sua formazione è ancora in costruzione (anche se già la rosa attuale lo soddisfa pienamente) e sta cercando la forma migliore. In questo senso si attende un contributo significativo dalla settimana di lavoro che Balestrero e compagni potranno sostenere prima di rendere visita, domenica 31 agosto, ad un Trento che, al contrario, è partito nel migliore dei modi. In casa gli aquilotti rappresentano per consolidata tradizione un ostacolo da prendere con le molle, ma la compagine bresciana possiede qualità e giocatori tali da non temere la squadra di Luca Tabbiani, che nel match inaugurale ha saputo imporsi in casa della Giana Erminio.

Un aiuto per rilanciare in alto le ambizioni dell’Union Brescia potrebbe giungere a breve da un mercato che rimane aperto sia in entrata che in uscita. Sul fronte delle partenze sono soprattutto Hergheligiu e Frezzolini, che piacciono rispettivamente a Lumezzane e Gubbio, i primi candidati a lasciare la maglia biancazzurra, ma pure Santini potrebbe salutare un reparto avanzato che si sta facendo sempre più affollato. Una ragione per cercare nuove esperienze per la trentatreenne punta toscana potrebbe arrivare dalle trattative che il ds Andrea Ferretti sta portando avanti e che potrebbero condurre a Brescia un altro attaccante. I nomi più ricorrenti in questo senso rimangono quelli di Flavio Bianchi, ex Rondinella, e del bresciano Francesco Galuppini, attualmente in forza al Mantova. Non sono però da escludere sorprese, così come nelle prossime ore potrebbe arrivare un rinforzo per il centrocampo. Si è parlato a lungo dello svincolato Kabashi, ma sono diversi i profili che vengono accostati ad un Union Brescia che vuole trovare la via maestra per salire in alto senza perdere altro tempo.