L’Union Brescia si gode la vittoria a Trento: “Ci abbiamo messo cuore e umiltà”. Mercato, assalto finale a Tumminello

Brescia, 1 settembre 2025 – Dopo la partenza a freddo della prima giornata, il secondo turno della serie C ha riservato note molto positive per l’Union Brescia. In effetti la squadra di mister Diana è riuscita a sbloccarsi e ha conquistato una vittoria ricca di significato in casa del Trento. Tra gli aspetti da sottolineare per i biancazzurri non solo i tre punti conquistati in classifica, ma anche la prova, autorevole e sempre attenta, messa in mostra da capitan Balestrero e compagni.

Un’autentica ripartenza per una delle compagini più attese del girone A, che ha dimostrato di avere le carte in regola per cullare dolci sogni di gloria. Diana e i suoi giocatori guardano già ad una riprova importante come quella che sabato porterà al “Rigamonti” la Pro Vercelli, ma, intanto, l’allenatore bresciano si gode quello che ha posto in evidenza il felice pomeriggio al “Briamasco”:

“Abbiamo fatto una gara con cuore e umiltà, proprio da bresciani veri. Questo gruppo ha ancora ampi margini di miglioramento. Dobbiamo lavorare per mettere in campo tutte le nostre potenzialità. La condizione crescere gradatamente e il nostro intento sarà poi quello di mantenerla costante per tutto l’anno. La vittoria con il Trento era fondamentale anche per sbloccare testa e gambe. Ci siamo riusciti ed è stata una gioia che porterò sempre con me”.

L’Union Brescia riprenderà già in giornata ad allenarsi in vista di un’altra sfida complicata come quella di sabato con una rivale di blasone come la Pro Vercelli. In queste ore, però, in casa biancazzurra rimane un occhio puntato sul mercato e la convinzione è che le ore che ancora mancano alla chiusura di questa sessione estiva, fissata per le 20, potranno riservare altre novità ai tifosi bresciani. Ieri sera è giunta anche l’ufficializzazione dell’arrivo di Alessandro Mercati, centrocampista del 2002, che, dopo le esperienze con Carrarese e Gubbio, lo scorso anno ha giocato con i greci dell’Athens Kallithea.

l giocatore emiliano nei giorni scorsi ha superato le visite mediche ed ora è pronto ad iniziare a pieno titolo la sua nuova avventura in terra bresciana. Mercati, però, potrebbe non essere l’ultimo acquisto dell’Union Brescia. Dopo i corteggiamenti dei giorni scorsi, infatti, ha registrato una decisa accelerazione la trattativa per portare in biancazzurro Marco Tumminello, attaccante classe ’98, che sembra avere ormai chiuso la sua esperienza al Crotone, come confermano i soli 10’ giocati nel match con il Benevento.

Siamo a fil di sirena, ma la società del presidente Pasini e la punta siciliana dovrebbero avere ormai raggiunto quell’accordo che nelle ore scorse sembrava molto lontano. A questo punto non rimane che condurre a buon fine pure la trattativa con il Crotone per mettere definitivamente a disposizione di mister Diana un attacco che in serie C si potrebbe definire davvero atomico, vista la contemporanea presenza di big come Vido, Spagnoli, Maistrello e lo stesso Tumminello (senza dimenticare naturalmente Di Molfetta). Per l’Union Brescia le ultime ore di mercato saranno frenetiche pure dal punto di vista delle uscite, con il ds Ferretti che dovrà trovare un’adeguata sistemazione pure a Santini, Franzolini, Hergheligiu (Lumezzane) e Diop (Ospitaletto).