Voci dal campo. Bisoli punto fermo. Moncini e Dickmann posizioni da definire

In attesa che a livello formale-politico si definisca la situazione del “nuovo“ Brescia, sul fronte dei giocatori giungono notizie importanti per il futuro delle Rondinelle. È sempre più diffusa l’idea di una ripartenza dalla serie C e, in tal senso, si sta cercando di capire quale sarà l’organico della rinnovata formazione che dovrà riportare in alto il calcio a Brescia. Il ds Ferretti e mister Diana saranno i punti di riferimenti di questo progetto.

Per quel che concerne i giocatori, la curiosità principale è quella di sapere se ci saranno Rondinelle che rimarranno accanto al grosso della rosa che ha concluso la stagione con la FeralpiSalò. In cima alla lista resta capitan Bisoli, mentre Lezzerini, Borrelli, Bertagnoli (Reggiana), Verreth e Calvani (gli ultimi due verso Bari) sembrano destinati ad altri lidi. Da definire le posizioni di Moncini e Dickmann, che vantano alcune richieste, mentre intorno a Nuamah si sta scatenando un’autentica asta.

Per il resto, mentre il Mantova sta insistendo con Cistana, rimane viva la speranza di mantenere a Brescia anche due punti di forza come Adorni e Galazzi, anche se quest’ultimo ha diverse pretendenti.

Luca Marinoni