Brianzoli a rilento: non vincono da cinque gare. Renate e Cittadella senza squilli. Meda resta stregata per Foschi

MEDA (Monza e Brianza)Il Renate rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria casalinga. Il Cittadella, dal canto suo, in trasferta non vince addirittura da marzo. Date le premesse la gara di Meda non poteva che finire 0-0, soprattutto se i veneti hanno il peggiore attacco del girone e i nerazzurri di Foschi, per attitudine, tendenzialmente prima badano a difendere e poi, eventualmente, a ripartire. Ne scaturisce un match bloccato, con pochissime occasioni: insomma, noioso. La pioggerellina dall’aria novembrina, il grigio attorno e il solito poco pubblico fanno il resto.

La cronaca. Dopo una quarantina di minuti abbondante di quasi nulla, rianima la situazione il Cittadella che sfiora il vantaggio con il colpo di testa ravvicinato di Castelli, salva tutto sulla linea Auriletto. Calì e Ghezzi da trenta metri provano a lasciare il segno a inizio ripresa, ma il finale è granata. Svista difensiva del Renate su una rimessa laterale, ma Vita non ne approfitta e il suo diagonale muore sull’esterno della rete. RENATE-CITTADELLA 0-0

Ro.San.