Brugherio, buona la prima per mister Tiribocchi. Ipoteca sul passaggio di turno in Coppa Lombardia

Buona la prima per Simone Tiribocchi alla guida del Città di Brugherio. All’esordio in Coppa Lombardia la formazione allenata dall’ex attaccante dell’Atalanta, che negli ultimi anni ha collaborato con il Calcio Monza, ha battuto in maniera perentoria la Gerardiana, avversaria anche in campionato nel girone P di Seconda Categoria. Una vittoria per 3-0 che ha messo già una prima ipoteca per il passaggio del turno nel raggruppamento che include anche il Vedano e la Juvenilia. Mister Tiribocchi chiede ai suoi di “azzannare“ la partita fin dalle prime battute e così avviene. Anche con concretezza, visto che il gol giunge immediato grazie a Malerba e al suo gran destro in diagonale.

I padroni di casa sfiorano a ripetizione il secondo gol. Bisogna attendere il secondo tempo per il 2-0. Lo firma capitan Nespoli, con una prodigiosa conclusione da oltre 30 metri. Tutto facile per il Città di Brugherio, che trova anche il tempo di arrotondare il punteggio grazie a Barzaghi, dopo un paio di ghiotte opportunità fallite. Ora c’è il campionato e i brugheresi esordiranno in trasferta a Sesto San Giovanni contro il Football Sesto 2025.

Ro.San.