Buffon: "Servono fame e passione in azzurro"

I vari campionati italiani sono ricominciati da pochi giorni, ma tra meno di due settimane ci sarà già la prima staffetta con la pausa delle Nazionali. L’1 settembre comincerà ufficialmente l’avventura di Gennaro Gattuso come Ct azzurro e il margine di errore, se si vuole andare ai Mondiali 2026, sarà pressoché nullo. Ne è consapevole anche Gianluigi Buffon capo delegazione dell’Italia, che è intervenuto al convegno intitolato ‘Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili ’ promosso da Lega Serie A e SFS e tenutosi all’Arena Civica di Milano.

"Adesso sta a noi di fornire prestazioni degne dell’Italia, del nostro nome. La Serie A ora è un campionato di passaggio, ma possiamo comunque produrre talenti. Perdere contro la Norvegia, come accaduto a giugno, per molti sembra ormai qualcosa di normale. Ma non lo è affatto. Gattuso ha consapevolezza di quello che richiede il suo ruolo. E tutti siamo sicuri di avere una Nazionale di alto livello", ha sottolineato l’ex portiere. Ora c’è pure il guaio Tonali, con il centrocampista del Newcastle infortunatosi alla spalla sinistra lunedì contro il Liverpool. "So che Gattuso lo avrebbe sentito e poi in base al responso medico capiremo se sarà convocabile o meno", ha detto Buffon.

Che poi si è concentrato sull’importanza dello sviluppo del settore giovanile azzurro, fondamentale per garantire stabilità e qualità alla prima squadra: "Dobbiamo far capire ai giovani calciatori che la Nazionale è un qualcosa di interessante e fondamentale per la loro crescita. Molti dei ricordi più belli, ma anche più brutti della mia carriera sono legati ai tempi in cui stavo nelle giovanili. Ora vedo tanti ragazzi, magari forti e professionali, che però non hanno la stessa fame e passione in azzurro. Manca senso d’appartenenza, serve rispetto per la Nazionale". Da qui anche l’appello ai club: "Dobbiamo creare legami con società, dirigenti, durante la stagione per venirci incontro".

Infine, insieme al coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili, Maurizio Viscidi, Buffon ha presentato il Progetto Under 14. La nuova iniziativa federale vale come ponte tra il progetto per lo sviluppo del calcio giovanile (fasce di età 6-13 anni), coordinato da Cesare Prandelli, e l’attività internazionale delle selezioni azzurre a partire dall’Under 15. "Convocheremo il maggior numero possibile di giovanissimi calciatori dalla Serie A alla D per mapparli. I raduni saranno mensili e prevederanno esercitazioni tecniche per stimolare le qualità individuali, perché il nostro modello di allenamento è basato sulla tecnica e sul dribbling", ha concluso Viscidi.