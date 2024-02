Bundesliga, 23° giornata: Leverkusen nella storia, torna a vincere il Bayern

Milano, 26 febbraio 2024 - Nella ventitreesima giornata di Bundesliga il Bayern Leverkusen è entrato nella storia del campionato: nessun club ha mai avuto una striscia di imbattibilità così lunga, 33 partite consecutive senza perdere. La squadra di Xabi Alonso, nell'anticipo di venerdì, ha battuto il Mainz per 2-1 grazie anche a un errore del portiere avversario. Sabato è arrivata la risposta del Bayern che, con lo stesso risultato, ha sconfitto il Lipsia. Il Borussia Dortmund ringrazia perché, nonostante la sconfitta con l'Hoffenheim, rimane quarto ma a un solo punto di distanza dal Lipsia. Ripercorriamo tutte le gare del weekend.

I match della 23° giornata

La 23a giornata della Bundes si è aperta venerdì con la vittoria, storica, del Bayern Leverkusen contro il Mainz per 2-1. Le Aspirines passano dopo tre minuti: Xhaka raccoglie dopo una respinta della difesa e batte Zentner con una sassata dal limite dell'area. Simpatica l'esultanza del centrocampista che finge di farsi male, destando la preoccupazione del medico di squadra subito placato proprio da Xabi Alonso. Il Mainz non si butta giù e reagisce subito: Widmer mette in mezzo di testa e trova la deviazione vincente di Kohr per l'1-1. La rete decisiva arriva al 68' grazie alla papera di Zentner che non trattiene un facile tiro centrale di Andrich e regala il gol vittoria al Leverkusen. Si passa a sabato, con la prima partita che è il pareggio tra Union Berlino e Heidenheim. Primo tempo dove accade quasi tutto: Dovedan porta in vantaggio gli ospiti dopo 3', ma i padroni di casa la ribaltano poco prima della pausa grazie al gol al 43' dell'ex Inter e Atalanta Robin Gosens e due minuti dopo di Schafer. La squadra di Schmit non si perde d'animo nel secondo tempo e, nonostante i ritmi ben più bassi rispetto alla prima frazione, trova il gol del pari al 71' con Beste. A questo seguono altri due pareggi: 1-1 tra Werder Brema e Darmstadt con l'autogol di Zimmermann all'8' e il pareggio di Justvan al 33', ma va aggiunto che agli ospiti sono stati annullati ben due gol (al 79' e al 98') e il secondo, con risultato fotocopia, è quello tra Stoccarda e Colonia. Gli uomini di Hoeness si fanno fermare dalla terzultima che strappa un punto grazie al gol di Martel al 62' che risponde a quello di Millot al 53'. Passeggiata di salute del Gladbach che ne fa 5 al Bochum. Ngoumou e il rigore di Weigl nel giro di sette minuti (28' e 35') indirizzano il match. Nel secondo tempo tre gol in meno di dieci minuti: al 72' Reitz fa 3-0, Hofmann accorcia le distanze tre minuti dopo e poi al 78' Siebatcheu fa 4-1. Le ultime reti sono da una parte di Schlotterbeck per il Bochum e di Honorat che al 96' cala la manita. Doveva necessariamente rispondere il Bayern Monaco e lo ha fatto, non senza soffrire, contro il Lipsia vincendo 2-1. La squadra di Tuchel, che a partire dalla prossima stagione non sarà più sulla panchina dei bavaresi, deve ringraziare il solito Harry Kane che prima porta in vantaggio i suoi al 56', poi segna il gol vittoria al 91' dopo il momentaneo pari del talentino Sesko. Arrivando a domenica, il Borussia Dortmund non sfrutta la sconfitta dell'inseguitrice Lipsia e perde in casa con l'Hoffenheim per 2-3. Bebou porta avanti la squadra ospite dopo 2 giri d'orologio, con la difesa giallonera completamente in bambola. Il Borussia risponde con il solito Donyell Malen al 21' che fa pari e, dopo quattro minuti, Schlotterbeck a completa la rimonta. Ma nel secondo tempo l'uomo della "contro-rimonta" è Maximilian Beier che al 61' infila il portiere avversario con una conclusione dalla distanza e, dopo tre minuti, segna di prima su assist di Stach. Il Wolfsburg viene ripreso dall'Eintracht al 92' e finisce 2-2. Dopo un minuto Lacroix ribatte di testa in porta dopo il palo di Arnold, ma al 15' siamo già pari grazie a Max che di sinistro rimette le cose a posto. Al 36' gli ospiti ritornano in vantaggio grazie a Behrens che da calcio piazzato stacca bene e batte il portiere avversario. Nel secondo tempo accade poco, ma al 92' l'Eintracht trova il gol del pari grazie al diagonale destro di Marmoush. Cade ancora il Friburgo che perde 2-1 contro l'Augsburg. I padroni di casa sfiorano il gol in avvio con Iago che centra il palo e poi vanno sotto a causa del rigore di Vincenzo Grifo poco prima del ventesimo. Di fatto gioca solo Augsburg che prima trova il meritatissimo pari con Udokhai al 72' con un tap-in, poi ottto minuti dopo destro dal limite di Engels che ribalta il match.

La classifica dopo 23 giornate

1) Bayern Leverkusen 61 2) Bayern Monaco 53 3) Stoccarda 47 4) Borussia Dortmund 41 5) Lipsia 40 6) Eintracht Francoforte 34 7) Hoffenheim 30 8) Werder Brema 30 9) Friburgo 29 10) Heidenheim 28 11) Augsburg 26 12) Borussia Mochengladbach 25 13) Union Berlino 25 14) Wolfsburg 25 15) Bochum 25 16) Colonia 17 17) Main 15 18) Darmstadt 13