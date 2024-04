Bundesliga, 28esima giornata: crolla il Bayern, colpo Stoccarda, poker del Lipsia

Milano, 8 aprile 2024 - Dopo la ventottesima giornata i dubbi sono sempre meno: manca solo la matematica (che potrebbe arrivare già il prossimo turno) per certificare che il Bayern Leverkusen sarà campione di Germania. Decisiva la sconfitta del Bayern Monaco che crolla 3-2, in rimonta, in casa dell'Hedenheim, mentre le Aspirines vincono grazie al rigore di Wirtz che le porta a +16 dai bavaresi. Nella corsa Champions lo Stoccarda centra una vittoria fondamentale contro il Borussia Dortmund grazie al solito Guirassy. Ripercorriamo tutte le partite di questo turno e vediamo la classifica.

Tutti i match del weekend

Il venerdì in campo Eintracht Francoforte e Werder Brema che pareggiano 1-1. Partita che offre pochi spunti nel primo tempo, ma che si accende nella ripresa: al 62' arriva il gol di Veljkovic che porta avanti gli ospiti, poi però Stage si fa cacciare fuori lasciando i suoi in 10. Approfitta dell'uomo in più l'Eintracht che pareggia al 77' con Tuta su assist di Pacho. Il 24enne brasiliano si prende la scena e diventa protagonista anche in negativo visto che, dopo la rete, nel giro di sette minuti prende due gialli e viene ristabilita la parità numerica. Un punto a testa che non smuove la classifica di nessuna delle due. Passiamo a sabato con il Lipsia che suona 1-4 il Friburgo. Dopo un minuto incursione sulla destra di Openda, palla a rimorchio per Haidara e 0-1. Da assistman a goleador in poco più di un quarto d'ora, al 18' Openda batte il portiere con un bel diagonale di destro. Nel finale di primo tempo l'episodio che chiude, di fatto, il match: Holer sbaglia dal dischetto, sul capovolgimento di fronte ancora Lois Openda fa 0-3 dopo un burtto errore di Keitel. Nella ripresa, al 54', Sesko chiude i giochi calando il poker, mentre la rete subito dopo di Grifo serve solo per il tabellino. Parlando di poker sono 4 anche i gol che il Mainz rifila al Darmstadt. Partita sempre in controllo dei padroni di casa che non hanno quasi mai sofferto, ma per segnare la prima rete hanno dovuto aspettare fino al 32' con Hanche-Olsen, sfida poi chiusa nel giro di venti minuti nel secondo tempo: Gruda al 60' e doppietta di Lee Jae.Sung all'80 e 84'. Colpo del Colonia che vince in rimonta contro il Bochum per 2-1. Dopo un primo tempo alquanto soporifero, nella ripresa la gara si accende: Passlack porta in vantaggio gli ospiti, poi il finale è tutto d'un fiato. Al 91' Tigges segna il pari, palla portata a centrocampo e incredibilmente arriva il 2-1 grazie a Waldschmidt. Tre punti importanti per i padroni di casa in ottica salvezza, sconfitta amarissima per il Bochum. La fotografia della stagione del Bayern Monaco arriva alla 28esima giornata sul campo dell'Heidenheim. La squadra di Tuchel sblocca la sfida con Kane al 38' e poi raddoppia poco prima della pausa con Gnabry. Match in ghiaccio? Assolutamente no, perché nel secondo tempo si spegne la luce per gli ormai ex campioni di Germania e accade l'impensabile. Tra il 50' e il 52' segnano Sessa, entrato ad inizio secondo tempo, e Kleindienst. Poi, al minuto 79, Pieringer in contropiede mette dentro per Kleindienst, doppietta e gioco-partita-incontro per l'Heidenheim. Chi proprio non perde è il Bayern Leverkusen che passa sul campo dell'Union Berlino per 0-1. Nel finale della prima frazione l'ex Inter Gosens, già ammonito, si fa cacciare fuori per un fallo su Tella. Dalla punizione arriva il gol di Koussounou ma in fuorigioco, dunque annullato. Poco dopo, sulla conclusione di Hincapie commette fallo di mano di Trimmel e dal dischetto Writz non sbaglia. Nella ripresa la squadra di Xabi Alonso non rischia niente e porta a casa un altro successo, ora sono a +16 dal Bayern, in caso di successo nella prossima giornata contro il Werder Brema sarà titolo. Crolla al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund contro lo Stoccarda. Emre Can e Adeyemi ci proovano in avvio, ma Nubel non si fa superare. Nella ripresa ci mette lo zampino il solito Serhou Guirassy che, al 54', mette la palla sotto l'incrocio sull'assist di Leweling. Lo Stoccarda sale a 60 punti, pari con il Bayern Monaco, il Borussia è quinto a -7. Due gare la domenica, la prima è la vittoria dell'Hoffenheim 3-1 sull'Augsburg. Partita controllata dagli uomini di Matarasso che in tre minuti, tra il 17' e il 20', vanno avanti di due reti grazie a Weghorst e Kramaric. Accorcia le distanze Demirovic al 61', ma nel forcing finale arriva il contropiede decisivo con Kadefabek che pesca Bebou che chiude i giochi. Stesso risultato, ma per la squadra in trasferta, in Wolfsburg-Borussia Monchengladbach. Primo tempo dove l'unica occasione è il gol di Baku al 7' per i padroni di casa. Nel secondo prende in mano il pallino del gioco la squadra di Castro. Wolfsburg schiacciato nella propria metà campo, 'Gladbach all'attacco e pareggio che arriva al 52' con Itakura. Tempo sei minuti che Ngoumou fa 1-2 e nel finale mette il match in ghiaccio Reitz a due dal termine.

La classifica dopo 28 giornate

1) Bayern Leverkusen 76 2) Bayern Monaco 60 3) Stoccarda 60 4) Borussia Dortmund 53 5) Lipsia 53 6) Eintracht Francoforte 42 7) Augsburg 36 8) Friburgo 36 9) Hoffenheim 36 10) Heidenheim 33 11) Borussia Monchengladbach 31

12) Werder Brema 31

13) Union Berlino 29 14) Wolfsburg 28 15) Bochum 26 16) Mainz 23 17) Colonia 22 18) Darmstadt 14