Bundesliga, il Bayern Monaco vince ancora. Leverkusen sempre a -6

Roma, 2 febbraio 2025 – Continua la marcia del Bayern Monaco, che soffre ma sconfigge l'Holstein Kiel in casa e rimane primo a +6 sul Bayer Leverkusen. I bavaresi si portano sul 4-0 in appena 54 minuti, ma poi staccano la spina e subiscono tre gol dal 62' al 93', rischiando clamorosamente di portare a casa solo un punto. Il Leverkusen non sbaglia contro l'Hoffenheim, e, nonostante l'inferiorità numerica dal 61' a seguito dell'espulsione di Grimaldo, conquista la vittoria e resta saldamente al secondo posto in classifica, in quanto l'Eintracht Francoforte trova solo un punto contro il Wolfsburg. Per Toppmoller e i suoi, però, non c'è da preoccuparsi, dato che i punti di distacco con il Lipsia in quarta posizione rimangono cinque: la squadra di Rose non va oltre lo 0-0 contro l'Union Berlino.

Le partite del ventesimo turno di Bundesliga

Nell'anticipo dello scorso venerdì il Werder Brema sconfigge il Mainz in una partita clamorosa, terminata addirittura in nove contro undici a seguito delle espulsioni di Stark e Friedl nei minuti finali. L'unica rete, che poi risulterà decisiva, è quella di Bittencourt al 14', che permette al Werder Brema di salire a quota 30 e di portarsi proprio a ridosso del Mainz, che incassa la terza sconfitta in cinque gare e rimane ferma a 31 punti. FC St. Pauli e Augsburg si dividono la posta in palio: al Millerntor Stadion passano in vantaggio i padroni di casa con l'autorete di Banks al 17', ma l'Augsburg pareggia i conti all'83' grazie a Komur. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di Blessin, che si allontana sempre di più dalla zona playout, mentre per Thorup e i suoi questo è il primo pareggio dopo tre vittorie di fila. Il Bayern Monaco rischia in casa contro l'Holstein Kiel, ma alla fine conquista la vittoria e mantiene salda la vetta. All'Allianz Arena i bavaresi si portano sul 4-0 nell'arco di 54 minuti grazie a Musiala (19'), Kane (45+3' e 46') e Gnabry, ma poi staccano la spina e rischiano di subire la rimonta degli ospiti, che vanno in gol con Porath al 62' e poi con Skrzybski al 91' e al 93'. Nonostante lo spavento finale, è il Bayern a vincere, centrando la sesta vittoria di fila in campionato, mentre l'Holstein Kiel resta penultimo con 12 punti.

Il Friburgo supera di misura il Bochum grazie alla rete al 34' segnata da Sildillia e ritrova la vittoria dopo le tre sconfitte di fila contro Bayern Monaco, Stoccarda e Eintracht Francoforte. I bianconeri restano attaccati a Werder Brema e Borussia M'Gladbach a quota 30, mentre il Bochum rimane ultimo con 10 punti conquistati finora. I bianconeri di Seoane, infatti, espugano la MHPArena e centrano il secondo successo di fila: contro lo Stoccarda segnano Ngoumou al 25' e Kleindienst all'81', con l'autogol di Elvedi al 49' che aveva riportato temporaneamente la partita in parità. Per Hoeneß e i suoi, invece, prosegue il momento negativo con la seconda sconfitta di fila, ma il quinto posto rimane nelle loro mani. Il Borussia Dortmund ritorna al successo: contro l'Heidenheim i gialloneri si portano sul 2-0 grazie a Guirassy e Beier tra il 33' e il 63'. Un minuto dopo, Honsak riapre la partita segnando la rete del 2-1, ma i gialloneri tengono fino alla fine e riconquistano i tre punti dopo più di un mese.

Finisce a reti bianche la gara tra Union Berlino e RB Lipsia, con questo pareggio che favorisce decisamente di più la squadra di Baumgart, dato che rimane a distanza di sicurezza dalla zona pericolosa. Per Rose e i suoi, questo contro l'Union Berlino è il terzo pari di fila. I punti di distacco con l'Eintracht Francoforte rimangono 5, in quanto la squadra di Toppmoller non va oltre l'1-1 contro il Wolfsburg al Deutsche Bank Park: gli ospiti passano in vantaggio con l'autogol di Tuta al 50', mentre i padroni di casa rispondono con Uzun all'81'. Il Leverkusen vince contro l'Hoffenheim nonostante l'inferiorità numerica: la squadra di Xabi Alonso si porta sul 3-0 grazie a Boniface, Frimpong e Schick, con Orban che al 62' segna l'unica rete per i suoi.

Risultati Bundesliga giornata 20

Werder Brema – Mainz 1-0 14' Bittencourt (Wer) FC St. Pauli – Augsburg 1-1 17' aut. Banks (FCS), 83' Komur (Aug) Bayern Monaco – Holstein Kiel 4-3 19' Musiala (Bay), 45+3', 46' Kane (Bay), 54' Gnabry (Bay), 62' Porath (Hol), 91', 93' Skrzybski (Hol) Bochum – Friburgo 0-1 34' Sildillia (Fri) Stoccarda – Borussia M'Gladbach 1-2 25' Ngoumou (Bor), 49' aut. Elvedi (Sto), 81' Kleindienst (Bor) Heidenheim – Borussia Dortmund 1-2 33' Guirassy (Bor), 63' Beier (Bor), 64' Honsak (Hei) Union Berlino – RB Lipsia 0-0 Eintracht Francoforte – Wolfsburg 1-1 50' aut. Tuta (Wol), 81' Uzun (Ein) Bayer Leverkusen – Hoffenheim 3-1 15' Boniface (Bay), 19' Frimpong (Bay), 51' Schick (Bay), 62' Orban (Hof)

Classifica

Bayern Monaco 51, Bayer Leverkusen 45, Eintracht Francoforte 38, RB Lipsia 33, Stoccarda 32, Mainz 31, Borussia M'Gladbach 30, Werder Brema 30, Friburgo 30, Wolfsburg 29, Borussia Dortmund 29, Augsburg 26, FC St. Pauli 21, Union Berlino 21, Hoffenheim 18, Heidenheim 14, Holstein Kiel 12, Bochum 10