Bundesliga, il Bayern allunga sul Leverkusen

Roma, 26 gennaio 2025 – Il Bayern Monaco è sempre più padrone della Bundesliga: gli uomini di Kompany superano il Friburgo grazie alle reti di Kane e Kim e allungano sul Bayer Leverkusen, che subisce la rimonta del Lipsia e non va oltre il 2-2. Xabi Alonso e i suoi, però, rimangono a distanza di sicurezza dal terzo posto, dato che l'Eintracht Francoforte viene raggiunto sul finale dall'Hoffenheim. Quarta gara senza vittorie per il Borussia Dortmund, che contro il Werder Brema centra il quinto pareggio stagionale e rimane lontanissimo dalla zona Champions.

Le partite del diciannovesimo turno di Bundesliga

Il diciannovesimo turno di Bundesliga si apre con il pareggio tra Wolfsburg e Holstein Kiel, scomodo per i primi (che si allontanano dal Mainz al sesto posto) ma positivo per i secondi, che si avvicinano alla zona playout occupata dall'Heidenheim. Il vantaggio iniziale è degli ospiti con Zec al 13', ma il Wolfsburg ribalta la sfida tra il 50' e il 53' grazie a Wimmer e Wind. L'Holstein Kiel, però, non si arrende e all'80' riprende la partita con Skrzybski all'80', conquistando il terzo risultato utile nelle ultime cinque gare. Il Mainz supera lo Stoccarda 2-0, stacca il Wolfsburg e si avvicina alla zona Champions occupata dal Lipsia e proprio dai biancorossi di Hoeneß . I gol sono ad opera di Weiper (29') e Caci (86'), i quali riportano i tre punti in casa Mainz dopo le sconfitte contro Union Berlino e Bayer Leverkusen. Il pareggio per 2-2 tra Lipsia e Leverkusen non fa bene a nessuna delle due: la squadra di Rose rimane in quinta posizione e non riesce ad approfittare della sconfitta dello Stoccarda, mentre Xabi Alonso e i suoi si allontanano dal Bayern Monaco, che ora dista sei lunghezze. Alla Red Bull Arena apre le marcature Schick al 18', e al 36' Garcia porta la sfida sul 2-0 per i secondi in classifica. Raum dimezza le distanze al 41', permettendo ai suoi di tornare negli spogliatoi con un solo gol di distanza, e all'84' arriva il pareggio definitivo a seguito dell'autogol di Tapsoba. L'Aubsburg conquista tre punti fondamentali contro l'Heidenheim per quanto riguarda a corsa salvezza, dato che permette a Thorup e i suoi di portarsi a ben nove punti dal sedicesimo posto, occupato proprio dall'Heidenheim. Al gol del vantaggio di Matsima nel primo minuto di recupero del primo tempo risponde Mainka al 76', ma Schlotterbeck al 92' porta la sfida sul 2-1 definitivo, centrando la terza vittoria consecutiva per l'Augsburg. Vittoria anche per il Bayern Monaco, che supera il Friburgo 2-1 in trasferta e sfrutta nel modo migliore lo stop del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. All'Europa Park Stadion stappa il match Kane, che al 15' trova il diciassettesimo gol in Bundesliga, e al 54' l'ex Napoli Kim porta i bavaresi sul 2-0. Il Friburgo dimezza le distanze con Ginter al 68' e prova a riaprire la partita, ma il Bayern Monaco resiste e centra la quinta vittoria consecutiva in Bundesliga, che gli permette di incrementare il vantaggio sul Leverkusen in seconda posizione. Quarta gara senza vittoria per il Borussia Dortmund, che dopo le tre sconfitte consecutive contro Eintracht Francoforte, Holstein Kiel e Bayer Leverkusen, non va oltre il pareggio in casa contro il Werder Brema. I gialloneri (in dieci dal 28' a seguito dell'espulsione di Schlotterbeck) si portano sul 2-0 grazie alla rete di Guirassy al 28' e all'autogol di Friedl al 51', ma poi staccano la spina e vengono raggiunti dagli ospiti, che prima accorciano le distanze con Bittencourt al 64' e poi trovano il gol del 2-2 definitivo con Ducksch al 72'. Con questo risultato, rimane invariata la distanza tra le due squadre: Borussia Dortmund all'undicesimo posto con 26 lunghezze e Werder Brema al nono con 27. Larga vittoria del Borussia M'Gladbach, che supera facilmente il Bochum con il risultato di 3-0 e balza fino all'ottavo posto in classifica, raggiungendo Werder Brema e Friburgo a quota 27. Le reti per i bianconeri arrivano al 34', al 55' e all'86' e portano le firme di Reitz, Hack e Kleindienst. 2-2 tra Hoffenheim ed Eintracht Francoforte: per la squadra di Toppmoller segna due gol Ekitike (26' su rigore e 71'), mentre per i padroni di casa i gol sono di Orban (65') e Hlozek (95'). Nel posticipo, l'FC St.Pauli centra la seconda vittoria consecutiva, superando 3-0 l'Union Berlino grazie alla doppietta di Guilavogui (31' e 51') e al gol allo scadere di Sinani.

Risultati Bundesliga giornata 19

Wolfsburg – Holstein Kiel 2-2 13' Zec (Hol), 50' Wimmer (Wol), 53' Wind (Wol), 80' Skrzybski (Hol) Mainz – Stoccarda 2-0 29' Weiper (Mai), 86' Caci (Mai) RB Lipsia – Bayer Leverkusen 2-2 18' Schick (Bay), 36' Garcia (Bay), 41' Raum (RBL), 84' aut. Tapsoba (RBL) Augsburg – Heidenheim 2-1 45+1' Matsima (Aug), 76' Mainka (Hei), 92' Schlotterbeck (Aug) Friburgo – Bayern Monaco 1-2 15' Kane (Bay), 54' Kim Min-jae (Bay), 68' Ginter (Fri) Borussia Dortmund – Werder Brema 2-2 28' Guirassy (Bor), 51' aut. Friedl (Bor), 64' Bittencourt (Wer), 72' Ducksch (Wer) Borussia M'Gladbach – Bochum 3-0 34' Reitz (Bor), 55' Hack (Bor), 86' Kleindiest (Bor) Hoffenheim – Eintracht Francoforte 2-2 26' rig., 71' Ekitike (Ein), 65' Orban (Hof), 95' Hlozek (Hof) FC St. Pauli – Union Berlino 3-0 31', 51' Guilavogui (FCS), 93' Sinani (FCS)

Classifica

Bayern Monaco 48, Leverkusen 42, Eintracht Francoforte 37, Stoccarda 32, RB Lipsia 32, Mainz 31, Wolfsburg 28, Borussia M'Gladbach 27, Werder Brema 27, Friburgo 27, Borussia Dortmund 26, Augsburg 25, FC St. Pauli 20, Union Berlino 20, Hoffenheim 18, Heidenheim 14, Holstein Kiel 12, Bochum 10