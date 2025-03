CADE IN CASA. Al Sassoferrato Genga non riesce il tris vincente

Sassoferrato Genga 1

Vismara 2

GENGA: Masci, Paoletti, Imperio (43’ st Piermattei), Tagnani, Pasinato, Di Nuzzo, Perini (43’ st Federici), Gubinelli, Ricci, Piermattei, Bettini (24’ st Morettini). Panchina: Bruni, Regni, Marzioni, Loppi, Santinelli, Tittarelli. All. Gobbi.

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli, Harrach (40’ st Capomaggi), Palazzi, Del Pivo, Renzi (34’ st Mazzari), Pistola, Montanari, Gaudenzi (30’ st Carnaroli), Morani. Panchina: Solida, Matteucci, Cenciarini, Vagnarelli, Rondina, Amati. All. Fulgini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 41’ pt Bertuccioli, 23’ st Montanari (tig.), 35’ st Di Nuzzo.

Al Sassoferrato Genga non riesce il tris vincente. La squadra di Gobbi è sconfitta in casa dal Vismara che passa con un gol per tempo. Il primo nel finale del primo tempo con un tap in di Bertuccioli su servizio di Gaudenzi dopo una punizione contestata. Nella ripresa Montanari si guadagna e realizza un rigore. Di Nuzzo riapre la sfida di testa su azione d’angolo, ma la rimonta ai locali non riesce.