Cagliari-Bologna 0-2, Holm e il solito Orsolini a segno

Cagliari, 19 ottobre 2025 - Un gol per tempo e Cagliari al tappeto: vince il Bologna 0-2, le reti di Holm nel primo tempo e del solito Orsolini nel secondo. Vittoria importante nella corsa europea per la formazione di Italiano, cade invece in casa quella di Pisacane.

Zampata di Holm

Pisacane recupera Mina e lo schiera subito al centro della difesa, davanti tocca ad Esposito. Rotazioni per Italiano che punta su Castro in attacco, parte fuori Orsolini. Primo tiro verso la porta firmato Odgaard: sinistro del danese da posizione defilata, palla alta. Al 27' gol annullato al Cagliari: Felici scappa in profondità e batte Ravaglia, ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco di Adopo che effettua un blocco su Ferguson. Lampo di Bernardeschi al 30': sinistro da oltre 25 metri su cui Caprile deve volare per salvare in corner. Corner da cui nasce il gol dello 0-1: sponda di Odgaard per Holm che da pochi passi deve solo spingerla dentro. Al 42' occasionissima per Felici lanciato in verticale: bravo Ravaglia a distendersi e deviare la sua conclusione in corner.

Orso entra e la chiude

Al 58' Folorunsho serve un cross perfetto sul secondo palo per Adopo: decisivo Miranda che con una diagonale perfetta salva un gol già fatto. Continua ad attaccare la formazione di Pisacane, ma senza rendersi mai pericolosa. E al 79' viene punita: Dominguez serve Orsolini, che si accentra e lascia partire un mancino impeccabile che non lascia scampo a Caprile. Rischia di sbandare il Cagliari: Castro imbuca per Pobega che si fa murare la conclusione da Caprile. All'85' Folorunsho commette fallo da rigore su Holm, anzi no: il Var richiama Marchetti al monitor, palla piena e rigore revocato. Vince il Bologna, finisce 0-2.