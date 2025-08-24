Cagliari-Fiorentina 1-1, Luperto riacciuffa i viola in pieno recupero

Cagliari, 24 agosto 2025 – Con un colpo di testa vincente di Luperto, ma anche con la decisiva complicità di De Gea che non ha trattenuto il pallone, il Cagliari ha fermato sull’1-1 in pieno recupero la Fiorentina all’Unipol Domus. Un pari meritato e che, anzi, sta forse un po’ stretto ai rossoblù che, sin dal primo tempo, hanno messo in campo maggiore cattiveria agonistica rispetto alla Fiorentina, creando al 23’ la prima ghiotta occasione con Folorunsho. Pur arrancando, però, i viola non hanno mai mollato e al 67’ hanno sbloccato la situazione con l’incornata del neoentrato Mandragora. Uno svantaggio che non ha comunque smorzato le ambizioni del Cagliari che, dopo aver rischiato di subire il 2-0 da Kean (incredibile l’errore dell’attaccante viola al 76’), si è ributtato in avanti ed è stato premiato all’ultimo respiro dal gol del suo difensore.

Cagliari più pimpante: Folorunsho sfiora il vantaggio

Gli uomini Pioli provano subito a prendere in mano il pallino del gioco, ma il Cagliari non ci mette molto a prendere le misure degli avversari grazie a un pressing alto che soffoca le fonti di gioco viola e a una cattiveria agonistica senza dubbio maggiore rispetto a quella degli ospiti. Gli isolani diventano così ben presto padroni in mezzo al campo e alla metà del primo tempo creano l’occasione più nitida della frazione grazie all’ex di giornata Folorunsho che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta di testa e supera De Gea; a negare ai rossoblù la gioia del gol ci pensa però Gosens che sulla linea di porta respinge il pallone in maniera decisamente provvidenziale. Un pericolo scampato notevole per i viola, che però continuano a faticare al cospetto della verve cagliaritana, non riescono a scuotersi e ad affacciarsi in maniera concretamente pericolosa dalle parti di Caprile, rientrando sì negli spogliatoi senza gol subito ma anche senza aver tentato una conclusione verso la porta avversaria in 45’.

Mandragora sigla il vantaggio e Luperto la pareggia all'ultimo respiro

Dopo l’intervallo Pioli piova allora a rimescolare le carte inserendo Viti al posto di Ranieri e Mandragora al posto di Ndour per cercare maggiore qualità in fase di impostazione in mezzo al campo. I viola sembrano rientrare sul terreno di gioco con piglio rinnovato, ma il Cagliari ben presto alza nuovamente il pressing di squadra e al 57’ crea un’altra occasione da gol nitida con Borrelli che, su cross dall’out mancino di Obert, sorprende la difesa dei toscani e spizza il pallone che sfila sul fondo a pochi centimetri dal palo. Per mantenere la freschezza, allora, Pisacane opera i primi cambi inserendo Mazzitelli e Luvumbo, mentre Pioli getta in mischia anche Pablo Marì al posto di Comuzzo. L’angolano in forza ai rossoblù si presenta con una conclusione su cui De Gea si fa trovare pronto e pochi istanti più tardi arriva la svolta del match, con la Fiorentina che alla prima conclusione nello specchio della porta avversaria passa in vantaggio grazie al neoentrato Mandragora che, sul cross pennellato da Gudmundsson, si inserisce in area alla perfezione, anticipa Mina e di testa spedisce in pallone in fondo alla rete. Con i suoi finiti sotto nel punteggio, Pisacane getta in mischia a un quarto d’ora dalla fine anche Idrissi e Gaetano ma è la Viola, galvanizzata dall’1-0, ad arrivare a un soffio dal raddoppio con Kean che, a due passi dalla linea di porta, sugli sviluppi di un corner non trova la deviazione vincente calciando clamorosamente il pallone oltre la traversa. Nel finale, però, con le squadre che si allungano, i padroni di casa riescono a reagire e sfiorano il pari prima con Gaetano, fermato da un grande intervento di De Gea, e poi ancora con Luvumbo. La spinta degli isolani viene premiata in pieno recupero quando Luperto, sugli sviluppi di un calcio di punizione, spizza di testa un pallone che De Gea colpevolmente non trattiene e manda in fondo al sacco per l’1-1 finale. Il tabellino: Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (dal 75’ Idrissi); Adopo, Prati (dal 61’ Mazzitelli), Deiola (dal 75’ Gaetano); Esposito (dal 61’ Luvumbo), Borrelli (dall’81’ Kilicsoy), Folorunsho. All. Pisacane Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (dal 62’ Marì), Pongracic, Ranieri (dal 45’ Viti); Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens (dal 77’ Gosens); Ndour (dal 45’ Mandragora), Gudmundsson (dal 72’ Fazzini); Kean. All. Pioli Marcatori: Mandragora (Fiorentina 67’), Luperto (Cagliari 90’+4’). Note – Ammonizioni: Obert (Cagliari), Borrelli (Cagliari), Pongracic (Fiorentina), Marì (Fiorentina), Mazzitelli (Cagliari), Kilicsoy (Cagliari).

MATTEO AIROLDI