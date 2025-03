Cagliari-Genoa 1-1, Cornet risponde a Viola nel primo anticipo di Serie A

Cagliari, 7 marzo 2025 - Cagliari e Genoa hanno inaugurato con un pareggio la 28^ giornata di Serie A. All'Unipol Domus i gol di Viola e Cornet fissano il risultato sull'1-1, nel primo anticipo del venerdì che apre il fine settimana del campionato. In un match intenso ma privo di sostanza nel secondo tempo, i sardi e i liguri si dividono la posta in palio: la squadra di Nicola sale a 26 punti in classifica, mentre quella di Vieira va a quota 32.

Le formazioni titolari

Davide Nicola e Patrick Vieira schierano le loro squadre a specchio, entrambi con il 4-2-3-1. Il Cagliari si posiziona in campo con Caprile tra i pali, protetto da Zappa e Obert come terzini e Mina e Luperto come centrali di difesa. Makoumbou e Deiola sono i due mediani, Zortea, Coman e Viola si muovono più avanti alle spalle dell'unica punta Piccoli. Il Genoa si presenta con Leali tra i pali, coadiuvato dalla retroguardia composta da Norton Cuffy, De Winter, Vasquez e Martin. Frendrup e Badelj lavorano a metà campo, dietro la linea della trequarti occupata da Ekhator, Miretti e Cornet. Il riferimento offensivo è Ekuban.

Primo tempo

Le prime battute della partita sono di studio, con entrambe le compagini che lottano su ogni pallone a centrocampo. Il primo lampo arriva al minuto 9, quando il Cagliari accende la gioia dei propri tifosi in tribuna. La scintilla la fa scoccare Obert, che serve con un filtrante rasoterra in profondità Piccoli: la punta rossoblù realizza il gol del vantaggio, che viene però annullato dalla segnalazione di fuorigioco del guardalinee. Il Genoa prova a rispondere con un colpo di testa di Miretti, che non crea alcun patema a Caprile. I padroni di casa sfiorano il gol al 14', grazie ad un calcio di punizione calciato da Coman che sorprende il portiere, ma sbatte contro il palo. La rete che sblocca il risultato, stavolta convalidata dal direttore di gara, è di Viola. Il minuto è il 18 e a scatenare il contropiede fatale è Ekhator, che perde un pallone valorizzato dai sardi: Piccoli difende la palla su Norton Cuffy e appoggia per il suo compagno con il numero 10, che buca Leali per l'1-0. La reazione del Grifone non è entusiasmante e lascia spazio alla gestione del risultato del Cagliari, che si fa vedere ancora dalla distanza con Piccoli al 25'. I minuti scorrono e i liguri non riescono mai a rendersi pericolosi. L'arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco dopo due minuti di recupero, senza ulteriori emozioni degne di nota.

Secondo tempo

Passa un minuto e mezzo dall'inizio della ripresa e il Genoa trova il gol del pareggio. Dopo un primo tempo sterile, il Grifone torna sul terreno di gioco con il piglio giusto. Miretti lancia in profondità Ekuban, che di prima mette in mezzo dalla destra un cross rasoterra sul quale arriva puntuale Cornet, che da pochi metri non può fallire il pallone che vale l'1-1. Ora ci sono solo i liguri in campo, che premono e schiacciano il Cagliari nella sua metà campo. Al 58' Martin pennella un cioccolatino in area per la testa di De Winter, che anticipa tutti di testa ma colpisce clamorosamente a lato a pochi passi dalla porta avversaria. La partita entra in una fase di stallo che non si schioda fino al fischio finale. Pochissime le potenziali occasioni da gol, zero quelle concrete. I ritmi aumentano nelle battute finali, ma non basta per sbloccare la situazione di parità.

Il tabellino del match

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (78' Pavoletti); Deiola (78' Adopo), Makoumbou (61' Prati); Zortea, Viola (61' Gaetano), Coman (30' Augello); Piccoli. Allenatore: Nicola. A disposizione: Ciocci, Sherri, Augello, Adopo, Prati, R. Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Gaetano, Mutandwa, Felici. Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton Cuffy (46' Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (52' Masini); Ekhator (66' Matturro), Miretti, Cornet (75' Malinovskyi); Ekuban (52' Pinamonti). Allenatore: Vieira. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Jean Onana, Malinovskyi, Pinamonti, Sabelli, Cuenca, Matturro, Otoa, Zanoli, Masini, Venturino. Marcatori: 18' Viola (Cag), 47' Cornet (Gen) Direttore di gara: Michael Fabbri. Ammonizioni: Badelj (Gen), Deiola (Cag), Masini (Gen), Pavoletti (Cag) Espulsioni: -

