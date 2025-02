Cagliari-Parma 2-1, autorete di Vogliacco e il gol Coman per tre punti d'oro ai sardi

Cagliari, 8 febbraio 2025 – Il Cagliari ottiene tre punti di grande peso specifico per la corsa salvezza piegando 2-1 il Parma che rimedia così il terzo ko di fila. All’Unipol Domus è successo tutto nella ripresa: dopo un primo tempo equilibrato e tatticamente un po’ bloccato, in cui le due più grandi occasioni sono capitate agli isolani che hanno anche colpito un palo con Mina, la partita ha preso quota e al 57’ si è sbloccata con l’autorete di Vogliacco che di schiena ha deviato in rete un cross cagliaritano. Al 69' è quindi arrivato il momento dell’esordio in rossoblù di Florinel Coman che ha impiegato appena 2' per presentarsi al pubblico dell’Unipol Domus con il suo primo gol in Serie A, siglato con un violentissimo destro dal limite. Nonostante il doppio svantaggio, il Parma ha comunque avuto la forza di reagire e al 78’ ha riaperto i giochi con la rete di Leoni che non è tuttavia bastata per dare ai ducali l’energia giusta per arrivare all’aggancio nel finale.

Primo tempo

Con una partenza intraprendente e decisa sul piano del ritmo e dell’intensità, il Parma prova a prendere in mano il pallino del gioco e già al 9’ si fa vedere con una punizione di Bernabé che finisce fuori a pochi centimetri dall’incrocio dei pali. Buona anche l’iniziativa all’11’ di Camara, fermato dall’intervento in chiusura di Luperto; il Cagliari incassa e con il passare dei minuti riordina le idee, guadagnando metri, possesso del pallone e soprattutto creando le due occasioni più nitide dei 45’ iniziali: con un mancino rasoterra decisamente velenoso e indirizzato verso il primo palo, Felici chiama in causa Suzuki che si fa trovare pronto e devia il pallone in calcio d’angolo. È lo stesso esterno dei rossoblù ha incaricarsi della battuta del corner e a pescare in piena area Mina che di testa colpisce la base del palo della porta ducale. Una forte scossa per il Parma che al 31’ deve fare i conti con l’uscita dal campo per infortunio di Djuric, sostituito da Bonny. L’entrata sul terreno di gioco dell’attaccante francese è più che positiva perché gli ospiti, al culmine di una ripartenza, vanno a segno proprio con il loro attaccante ma tutto viene vanificato dalla posizione di fuorigioco di Camara, autore del cross vincente, che porta all’annullamento del gol e al ritorno sullo 0-0 che viene conservato fino al termine di un primo tempo nel complesso equilibrato e non eccessivamente ricco di emozioni.

Secondo tempo

Dopo la pausa di metà gara, Pecchia opta per la seconda sostituzione inserendo Man al posto di Cancellieri e il Parma riparte con le marce alte e tra il 51’ crea due palle gol importanti prima con Sohm che di testa non trova lo specchio della porta avversaria da buona posizione e poi con Bonny che, al culmine di una bellissima percussione personale, scheggia il palo con un destro violento. Errori che i ducali pagano a carissimo prezzo perché al 57’ il Cagliari passa con l’autorete di Vogliacco che devia nella propria porta un cross dalla sinistra a sua volta spizzato da Adopo. Incassato lo svantaggio, Pecchia interviene con due ulteriori cambi, gettando nella mischia Hernani e Ondrejka al posto di Keita e Camara. La mossa che si rivela maggiormente azzeccata è però quella che fa al 69’ Nicola inserendo Florinel Coman al posto di Felici. All’attaccante romeno bastano appena 2’ per presentarsi al pubblico dell’Unipol Domus con un violentissimo destro dal limite su cui Suzuki non riesce ad intervenire e che vale il gol all’esordio ma soprattutto il raddoppio isolano. Una doccia gelata per il Parma, che ha però una buona reazione di carattere e si ributta in avanti alla ricerca di un guizzo per riaprire i giochi. Guizzo che arriva al 78’ quando Bonny, sugli sviluppi di un corner battuto corto, fa partire un tracciante per perfetto per lo stacco di testa perfetto del classe 2006 Leoni che non lascia scampo a Caprile e rimette tutto in discussione. Per provare a gestire il vantaggio nel finale, allora, Nicola opta per un triplo cambio inserendo Deiola, Marin e Pavoletti. Forze fresche che permettono ai rossobblù di proteggere il preziosissimo risultato in un finale in cui il Parma tiene alto il baricentro e si getta senza successo all’arrembaggio. Il tabellino: Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Augello; Zortea, Makoumbou (dall’84’ Marin), Adopo (dall’84’ Deiola), Felici (dal 69’ Coman); Viola (dal 54’ Gaetano); Piccoli (dall’85’ Pavoletti). All. Nicola. Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni (dal 91’ Alqvist), Valeri; Keita (dal 59’ Hernani) Bernabé; Cancellieri (dal 45’ Man), Sohm, Camara (dal 59’ Ondrejka), Djuric (dal 31’ Bonny). Marcatori: Vogliacco (Parma aut. 57’), Coman (Cagliari 71’), Leoni (Parma 78’). Note – Ammonizioni: Camara, Hernani.