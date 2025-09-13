Cagliari-Parma 2-0, i sardi aprono il week-end con una vittoria sui ducali

Cagliari, 13 settembre 2025 - La vittoria del Cagliari sul Parma apre la 3^ giornata di Serie A. I rossoblù si sono imposti sui ducali con il risultato di 2-0, durante il primo anticipo del sabato disputato alle ore 15. Sotto il caldo sole che splende sul capoluogo sardo, la squadra allenata da Fabio Pisacane ha superato gli uomini di Carlos Cuesta grazie alle marcature di Yerry Mina al 33' e Mattia Felici al 77'. Per quest'ultimo, inoltre, si tratta del battesimo del gol nel massimo campionato italiano, alla seconda stagione con la maglia del club isolano. Il Cagliari sale così a quota 4 punti in classifica, alla pari con l'Udinese, mentre il Parma resta fermo a quota 1.

Le formazioni titolari

Fabio Pisacane schiera il suo Cagliari con il 4-3-1-2. Caprile difende i pali, aiutato dalla linea difensiva composta da Zappa e Obert sulle corsie laterali e Mina e Luperto in mezzo. Gaetano, Prati e Adopo occupano tre dei quattro vertici del rombo di centrocampo, completato al suo apice da Folorunsho. Belotti ed Esposito sono i terminali offensivi. Dall'altra parte Carlos Cuesta preferisce il 3-5-2 per il suo Parma. Suzuki si posiziona in porta, protetto da Delprato, Circati e Ndiaye. Lovik e Valeri sono i due esterni a tutto campo, al centro ci sono Sorensen, Bernabe e Ordonez. Cutrone e Pellegrino sono le due punte.

Primo tempo

In avvio di partita il Parma pressa alto sulla circolazione palla del Cagliari. Al minuto 8 questo pressing inganna Mina, che perde palla in contrasto con Pellegrino, il quale si invola verso la porta di Caprile. Il portiere dei sardi è super sull'attaccante avversario e si ripete anche su Cutrone, che aveva tentato un tap-in risolutivo. La reazione dei padroni di casa è affidata a Folorunsho, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude in maniera decisamente sbilenca da oltre venti metri. Le squadre girano a ritmi molto blandi e le emozioni stentano ad arrivare, quando al 25' il gioco si interrumpe per il cooling break, necessario a causa del grande sole che splende su Cagliari. Le opportunità migliori fioccano ancora per i ducali, che si fanno rivedere al 29'. Cutrone viene servito in area, leggermente defilato, ma calcia in bocca a Caprile che sventa un altro pericolo. Il risultato lo sbloccano, tuttavia, i rossoblù alla prima vera incursione offensiva. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Belotti colpisce di testa sul secondo palo, Suzuki è impreciso e il suo intervento maldestro favorisce Mina, che di testa insacca il pallone dell'1-0. C'è da discutere sull'azione che provoca il corner, nella quale Esposito si trovava in fuorigioco, ma su cui il Var non può ovviamente intervenire. Da quel momento, al minuto 33, non succede nient'altro degno di nota, seppure gli ospiti cerchino una reazione immediata. Le squadre vanno al riposo con la squadra di Pisacane avanti di una rete.

Secondo tempo

La ripresa comincia con guizzi da una parte e dall'altra. Il Parma si rende insidioso con un colpo di testa di Ndiaye, che al 51' costringe Caprile ad un intervento in tuffo; il Cagliari, poco dopo, va vicino allo specchio della porta di Suzuki con Gaetano, che strozza troppo il mancino dal cuore dell'area di rigore. La partita si è stappata e al 56' Belotti trova una conclusione, sporcata da Ndiaye e bloccata in sicurezza dall'estremo difensore. Un minuto dopo Cutrone sfiora il gol coniun'incornata che termina di pochissimo larga alla destra di Caprile. I ducali spingono e Bernabé sfiora il gol della giornata con un mancino a giro che termina di poco alto. Un paio di minuti dopo ci riprova Cutrone, ma il portiere blocca a terra. I sardi ora sono sotto assedio e Oristanio va vicinissimo al gol dell'ex, con un tiro che scheggia la traversa al 71'. Usciti dal momento difficile, i rossoblù chiudono virtualmente la sfida al 77'. Un break di Palestra spezza in due il Parma, Borrelli serve con un filtrante Adopo e Suzuki devia a malapena di ginocchio; la palla sbatte sul palo e diventa buona per Felici, che firma il suo primo gol in Serie A.

Il tabellino del match

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa (54' Palestra), Mina, Luperto, Obert; Gaetano (54' Deiola), Prati, Adopo; Folorunsho (87' Ze Pedro); Belotti (74' Borrelli), Esposito (74' Felici). Allenatore: Pisacane. Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik (62' Almqvist), Sorensen (85' Mandela), Bernabe (80' Estevez), Ordonez (46' Oristanio), Valeri; Cutrone (85' Djuric), Pellegrino. Allenatore: Cuesta. Marcatori: 33' Mina (Cag), 77' Felici (Cag) Direttore di gara: Francesco Forneau. Ammonizioni: Zappa (Cag), Ordonez (Par), Esposito (Cag), Deiola (Cag) Espulsioni: -

