Cagliari-Sassuolo 1-2, Laurienté e Pinamonti firmano il colpo neroverde

Cagliari, 30 ottobre 2025 - Colpo del Sassuolo all'Unipol Domus. I neroverdi tornano alla vittoria battendo il Cagliari per 2-1. Succede tutto nella ripresa: gli ospiti trovano il doppio vantaggio grazie ai sigilli di Laurienté e Pinamonti. Sebastiano Esposito accorcia le distanze, ma non basta agli isolani. Con questo successo la squadra di mister Grosso sale a quota 13 punti, mentre i rossoblù restano inchiodati a 9 punti.

Le scelte degli allenatori

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

La cronaca

Primo tempo - Il primo tempo è all'insegna dell'equilibrio. A fasi alterne, entrambe le squadre provano ad offendere, senza però sbilanciarsi e prestare il fianco all'avversario. Le emozioni scarseggiano, così come le conclusioni verso le due porte. Al 27', gol annullato al Cagliari e in particolare a Sebastiano Esposito: sul cross di Palestra e la seguente spizzata di Borrelli, l'attaccante rossoblù è in posizione di fuorigioco. Sul finale di frazione sale di colpi il Sassuolo. Caprile deve sporcarsi i guantoni sul tentativo dalla distanza al 41' di Thorstvedt, mentre due giri di lancette più tardi ci prova Volpato, dopo una bell'azione personale, ma l'estremo difensore di casa non si fa sorprendere e respinge di piede. Dopo due minuti di recupero il primo tempo va così in archivio a reti inviolate.

Secondo tempo - La ripresa viene inaugurata dal mancino fuori misura di Palestra. Dall'altra parte, al 54', Laurienté si inventa un gran gol su calcio di punizione, scavalcando la barriera e beffando Caprile. I sardi accusano il colpo e pochi secondi più tardi Koné ha una bella chance dal limite dell'area, ma il centrocampista neroverde non inquadra il bersaglio grosso. La replica dei rossoblù è immediata: Sebastiano Esposito recupera la sfera al limite dell'area avversaria, poi il destro di Zappa sbatte contro la traversa. C'è tutta un'altra intensità rispetto alla prima frazione, perché ovviamente la formazione di mister Pisacane non ci sta a perdere e si riversa in attacco. Per poco, Idzes, nell'anticipare Borrelli, non segna un autogol. Nel frattempo, nelle file dei locali vanno dentro Felici e Gaetano. Al 65' arriva anche il raddoppio del Sassuolo: Volpato viene pescato nell'area sarda, poi il numero 7 appoggia per Pinamonti, che si porta la palla sul sinistro e fa 0-2. Forte del doppio vantaggio, la truppa ospite sembra in controllo e invece al 72' gli isolani riaprono la contesa con Sebastiano Esposito, che si avventa sul cross di Felici e trafigge Muric. Grosso allora manda immediatamente in campo Fadera, Moro e Vranckx, mentre nel Cagliari scocca l'ora di Pinamonti. Al 78' emiliani vicini al tris con Volpato, che colpisce il palo esterno. Altri cambi: vengono spediti sul terreno verde Mazzitelli, Luvumbo, Cheddira e Iannoni. Vengono concessi sei minuti di recupero, nei quali però non accade alcunché, fatta eccezione per un tiro-cross di Cheddira. E così fa festa il Sassuolo.

