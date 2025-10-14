Gli avversari di domenica. Emergenza Cagliari. Mina e Zappa a rischio

Italiano attende il rientro di dieci nazionali per poter intensificare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Cagliari, ma pure i sardi hanno i loro problemi: è emergenza infortuni in vista del match casalingo con i rossoblù di domenica. Sono 8 i giocatori in dubbio, oltre alla sicura assenza di Belotti in attacco, reduce dall’intervento al crociato. Le ultime cattive notizie riguardano il centrale colombiano Mina e il terzino destro Zappa, alle prese con risentimenti da valutare. Possibile il recupero di Mina, più complesso quello di Zappa, con Palestra che viaggia verso la conferma a destra in un reparto completato da Luperto e Obert.

A rischio forfait anche Gaetano, il secondo portiere Radunovic, il centrocampista Rog, Pintus, Rodriguez e Di Pardo. Se Mina non dovesse farcela, Pisacane potrebbe passare alla difesa a 4, insistendo su Prati, Deiola e Adopo in mediana, con Folorunsho ed Esposito a sostegno della punta Borrelli, in caso contrario potrebbe insistere sul 3-5-2 con cui ha fermato l’Udinese con Folorunsho mezzala al posto di Adopo.

m.g.