Gli avversari di domenica. Emergenza Cagliari. Mina e Zappa a rischio
Italiano attende il rientro di dieci nazionali per poter intensificare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Cagliari, ma pure...
Italiano attende il rientro di dieci nazionali per poter intensificare la marcia di avvicinamento alla trasferta di Cagliari, ma pure i sardi hanno i loro problemi: è emergenza infortuni in vista del match casalingo con i rossoblù di domenica. Sono 8 i giocatori in dubbio, oltre alla sicura assenza di Belotti in attacco, reduce dall’intervento al crociato. Le ultime cattive notizie riguardano il centrale colombiano Mina e il terzino destro Zappa, alle prese con risentimenti da valutare. Possibile il recupero di Mina, più complesso quello di Zappa, con Palestra che viaggia verso la conferma a destra in un reparto completato da Luperto e Obert.
A rischio forfait anche Gaetano, il secondo portiere Radunovic, il centrocampista Rog, Pintus, Rodriguez e Di Pardo. Se Mina non dovesse farcela, Pisacane potrebbe passare alla difesa a 4, insistendo su Prati, Deiola e Adopo in mediana, con Folorunsho ed Esposito a sostegno della punta Borrelli, in caso contrario potrebbe insistere sul 3-5-2 con cui ha fermato l’Udinese con Folorunsho mezzala al posto di Adopo.
m.g.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su