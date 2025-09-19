Lecce - Cagliari 1-2, rimonta sarda firmata da Belotti

Lecce, 19 settembre 2025 - Il doppio canto del Gallo nella notte del Via del Mare. Il Cagliari trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A, vincendo in rimonta in casa del Lecce grazie alla doppietta di Andrea Belotti. Iniziata male per i sardi, perché dopo appena cinque minuti è arrivato il gol del Lecce con il colpo di testa di Tiago Gabriel. Poi la squadra di Pisacane inizia a prendere campo e a crearsi le occasioni. Sebastiano Esposito colpisce due pali, poi arriva la rete del pareggio di Belotti, che spinge in rete su assist di Marco Palestra. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, ma i sardi riescono ad approfittarne lo stesso e Belotti si guadagna un calcio di rigore cruciale, poi da lui stesso realizzato per il sorpasso. Il Cagliari è momentaneamente terzo in classifica con 7 punti, insieme a Cremonese e Udinese, dietro solo a Napoli e Juventus. Per il Lecce, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva in quattro partite.

Primo tempo

Ci mette poco a sbloccarsi la partita: al 5’ una progressione di Sottil sulla fascia sinistra lo porta al cross in area, con il pallone che trova perfettamente la testa di Tiago Gabriel, solissimo, per l’1-0. Il Lecce continua a rendersi pericoloso: al 15’ un altro cross in area, ma questa volta il colpo di testa di Gaspar finisce a lato. Prova a rispondere il Cagliari che ha un’occasione gigantesca per il pari: Esposito in area si crea lo spazio per il tiro e colpisce in pieno il palo. Il pallone finisce sui piedi di Prati che serve un tiro-cross per Belotti che spizza sopra la traversa. I sardi sembrano aver trovato la quadra giusta perché hanno subito un’altra chance importante al 20’: Esposito serve Adopo in sovrapposizione, ma il tiro del francese trova i guantoni di Falcone. Il portiere del Lecce è ancora miracoloso un paio di minuti dopo, smanacciando sulla linea il colpo di testa di Deiola. Prova a respirare il Lecce: un tiro da fuori molto potente di Coulibaly impegna Caprile al 30’. Ma è sempre il Cagliari ad avere il pallino del gioco in mano e infatti arriva il pareggio: al 33’ Folorunsho verticalizza per Palestra che serve, coi giri giusti, al centro Belotti per l’imbucata dell’1-1. La squadra di Pisacane vuole anche il vantaggio e ci va molto vicina al 44': Palestra va via liscio come l’olio e trova Esposito dall’altra parte che però si fa ribattere il tiro dalla difesa salentina. Da quel calcio d’angolo l’ex Spezia trova il secondo legno di giornata, con un tiro a giro dal limite dell’area.

Secondo tempo

Doppio cambio per Di Francesco: Kaba e Ndaba sostituiscono rispettivamente Sala e Gallo per la seconda frazione. Lo stesso Kaba mette in mezzo un pallone interessante per il colpo di testa di Pierotti, con Caprile che salva sulla deviazione sfortunata di Luperto. La partita è più bloccata rispetto al primo tempo, con i due allenatori che provano cambiare le carte in gioco: entra Morente per il Lecce, mentre per il Cagliari entrano Gaetano e Felici. Al 66’ il Lecce ha una palla-gol importante: Pierotti riesce a liberarsi sulla destra e crossa sul secondo palo, ma Tete Morente colpisce di testa a lato del palo. Pochi minuti dopo, il Cagliari è in mezza transizione: Felici riesce a mettere dentro per Belotti che, appena controlla, viene atterrato da Tiago Gabriel in area. Calcio di rigore battuto dallo stesso Belotti che inquadra l’angolino e trova la sua prima doppietta sarda: 2-1 per il Cagliari al 71’. Di Francesco vuole provare a rimettere in piedi il risultato e inserisce un attaccante come Camarda per Ramadani, un centrocampista. Tuttavia, il Cagliari si chiude alla perfezione e riesce a spezzare il ritmo molto bene, non permettendo ai salentini di guadagnarsi occasioni importanti da gol. Vince il Cagliari, sogna Pisacane, trema Di Francesco.