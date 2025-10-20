Paolo Casarin: "Per l’Eni girai il mondo. Il Var? Non sempre capisce"

di Leo

"La verità, amico mio, è molto semplice: ogni arbitro, nel cuore, è un calciatore mancato". Paolo Casarin, 85 anni portati splendidamente, ha fatto la storia del calcio. Con il fischietto in bocca. Il 23 maggio 1971 debuttò in Serie A dirigendo un Bologna-Torino e al 1979 risalgono le sue prime esibizioni a livello internazionale. Ultima direzione di gara nel 1988, 200 presenze nella massima serie, poi una lunga carriera dietro la scrivania: è stato designatore per la serie A negli anni Novanta e ha ricoperto ruoli apicali a livello euromondiale per la Uefa e per la Fifa. Adesso ha appena pubblicato un libro molto bello: "Vita e pensieri di un arbitro", appunto.

Quindi lei si sente un campione mancato, ho capito bene?

"Eh, sa com’è, il calcio si respira! Anzi, nel mio caso l’ho sentito".

In che senso?

"Ero un bambino a Mestre, avevo perso le emozioni della prima infanzia a causa della guerra, quando in famiglia pensavamo ad evitare le bombe. Poi finito il conflitto ascoltavo i rumori che venivano dallo stadio della Mestrina e…".

E?

"Un giorno sono andato a vedere una partita, mica c’era la televisione, il pallone per me era il racconto della radio. Ma sono andato sugli spalti e ho scoperto che in mezzo ai giocatori c’era un signore in abito scuro che correva e fischiava".

Fu una folgorazione.

"Anche no. Mi sognavo calciatore, finché un giorno un coetaneo che purtroppo non c’è più mi invita per una sfida tra amici. Si chiamava Dino Panzanato, per anni ha militato nel Napoli, aveva come compagni Sivori e Altafini. Vado, gioco e al novantesimo Dino mi fa: Paolo, forse è meglio se provi a fare l’arbitro".

Direi che aveva visto giusto.

"Sì, però in fondo io mi sono sempre sentito un po’ come quel personaggio di un telefilm ungherese anni Sessanta…".

Aspetti, me lo ricordo: è la storia di un arbitro che all’ultimo corner fa gol lui di testa e se ne va felice.

"Quello, esatto. Però non mi fraintenda, eh. Fare l’arbitro mica è un ripiego".

Ci mancherebbe, soprattutto al suo livello. Me la racconta una partita speciale?

"Sì, ma debbo partire da Nuova Delhi".

Dall’India?!?

"Precisamente. Vede, io per tutta la vita ho lavorato per l’Eni".

L’ente petrolifero di Stato.

"Facevo il ricercatore, mi mandavano in giro per il mondo. Per l’Eni ho visitato 106 Paesi, sono stato in Africa e in Asia, dappertutto".

E nel frattempo arbitrava alla domenica.

"Certo. Nell’ambiente quasi nessuno lo sapeva, ma al mio mestiere ci tenevo tantissimo".

E cosa c’entra Nuova Dehli?

"Beh, ero in India per lavoro ed ero stato designato per dirigere alla domenica una partita importante della Roma all’Olimpico. Solo che…".

Solo che?

"L’aereo ha un ritardo pazzesco e io sbarco, sfatto dalla fatica del viaggio, a Fiumicino alle nove e mezza della domenica mattina. Alle 14.30 calcio d’inizio. Ho detto al tassista: prima faccia una sosta in chiesa che debbo raccomandarmi alla Madonna".

La preghiera ha funzionato?

"Alla grande, direzione di gara ineccepibile".

Scusi, ma i calciatori sapevano di questa vita da giramondo?

"Quasi nessuno. Del resto quando nel 1982 venni selezionato per i mondiali in Spagna e lo dissi al mio capo all’Eni era sorpreso pure lui".

Eni e pallone, un mix affascinante.

"Al lavoro debbo una delle emozioni più grandi: avevo un ufficio a Buenos Aires, sulla Plaza de Mayo. Da lì vidi sfilare le mamme dei desaparecidos, le vittime della feroce dittatura militare. Fu un momento dolorosamente indimenticabile".

Casarin, chi è stato il suo modello come arbitro?

"Giorgio Bernardi, veniva da Bologna, lo vidi che ero un ragazzo. Un grande esempio di stile".

Concetto Lo Bello no?

"Lui era bravissimo, forse il migliore. Aveva una concezione autoritaria del ruolo, io ero per un approccio più democratico. A me piaceva confrontarmi e ho adorato due campioni esemplari come lo juventino Scirea e il romanista Di Bartolomei. Ma, tornando a Lo Bello, lo ammiravo tantissimo. Una volta gli feci da guardalinee per una partita a Zagabria, con il suo carattere refrattario a qualunque intimidazione zittì un pubblico ferocemente ostile".

E di Collina che mi dice?

"L’ho lanciato io, quando facevamo il designatore. Lo indicai anche per una Olimpiade. Poi ci siamo persi di vista, non ci sentiamo più".

Senta, ma lei se oggi avesse trent’anni tornerebbe a fare l’arbitro?

"Vuol sapere se trovo eccessivo il ricorso alla tecnologia, al Var, eccetera?".

Anche.

"Le rispondo così: il mondo va avanti e giustamente la gente chiede, almeno nello sport, verdetti trasparenti, non inquinati. Quindi condivido l’uso di mezzi che un tempo non esistevano, per aiutare chi ha il fischietto in bocca. Però…".

Figuriamoci se non c’era un però.

"Mi lasci finire. Farei ancora l’arbitro, userei il Var ma a parte le questioni di linea, i gol non gol e il fuorigioco, il direttore di gara non deve abdicare al suo ruolo. Io a rivedere un episodio se mi chiamano ci vado, ma solo l’arbitro che sta sul campo ha la sensibilità che serve per valutare il gesto di un giocatore, il movimento di un braccio eccetera. La telecamera vede, ma non sempre capisce".

Insomma, Casarin sarebbe ancora Casarin.

"Ci può giurare".