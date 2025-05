Spezia-Cremonese: Obiettivo Terzo Posto per i Play-off di Serie A

Un ultimo sforzo prima dei play-off. Per lo Spezia di mister Luca D’Angelo è il momento di stringere i denti e approdare nel porto sicuro del terzo posto. Un risultato che, prendendo in prestito le parole di Diego Falcinelli, deve essere considerato "un risultato importantissimo, conseguente al grandissimo campionato disputato, da non vivere come una delusione per evitare di arrivare scarichi ai play-off". Il match Spezia-Cremonese, in programma domani sera al ‘Picco’, potrà decretare la matematica conquista, da parte delle Aquile, di una terza piazza "non fondamentale ma importante" per dirla alla D’Angelo, che darà la possibilità di accedere alla Serie A con quattro pareggi negli spareggi promozione.

Con cinque punti di vantaggio dalla Cremonese, lo Spezia potrà giocare domani per due risultati su tre, pareggio o vittoria, per blindare il terzo posto, avendo poi la possibilità di disputare l’ultima gara della regular season contro il Cosenza senza patemi, dando spazio alle seconde linee. C’è, infatti, la necessità di assicurarsi il terzo posto in classifica, ma anche di centellinare le energie dei protagonisti per arrivare ai play-off nella migliore condizione possibile. Pareggiare o vincere con la Cremonese darebbe la possibilità al tecnico aquilotto di risparmiare gran parte dei titolari nella successiva gara con il Cosenza dell’ex Alvini, facendoli rifiatare e preservandoli da eventuali infortuni.

Già ora la situazione a livello di organico, in ottica play-off, è purtroppo preoccupante, visto le defezioni sicure per infortuni di Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Reca e Bertola. A questi, per la gara con la Cremonese, vi è da aggiungere l’assenza di Elia per squalifica. La lesione muscolare non banale al retto femorale rimediata da Bertola, nel corso del riscaldamento della gara di Reggio Emilia, ne determinerà con ogni probabilità lo stop anche negli spareggi promozione (molto difficile il recupero). Una brutta tegola che ha fatto scattare l’allarme rosso in difesa dato che nel ruolo di centrali restano Wisniewski, Hristov e Mateju, con Vignali che in emergenza può essere adattato e con i due giovani Benvenuto (dovrebbe tornare convocato domani sera) e Giorgeschi. Una situazione non certo ottimale in vista dell’appendice di campionato, che il gruppo aquilotto affronterà con il consueto spirito combattivo. Nella consapevolezza che il gap che può ingenerarsi da questa situazione non fortunata, potrà essere colmato con lo spirito di sacrificio, la coesione del gruppo e la spinta eccezionale di un pubblico che ricolmerà di affetto e vicinanza Gori & C. Tifosi che gremiranno in ogni ordine di posto il ‘Picco’ nei play-off e che non mancheranno di gremire lo stadio anche nei match contro Cremonese (sold out la Ferrovia) e Cosenza.

Ieri, infine, da segnalare la lezione tenuta dal responsabile della comunicazione dello Spezia Gianluca Parenti all’Università Cattolica di Milano con tema “Il lavoro dell’area comunicazione e in particolare nello Spezia Calcio”, presenti gli studenti del Master Comunicare lo Sport.