Udinese ferma il Cagliari: salvezza ancora in bilico per i sardi

UDINESE

(3-5-2): Caprile 6; Zappa 6, Palomino 6, Luperto 5; Zortea 7 (28’st Felici 6.5), Makoumbou 6 (25’st Deiola 6), Marin 6 (25’st Gaetano 6), Adopo 5.5, Augello 5.5 (34’st Obert 6); Piccoli 5, Luvumbo 5.5 (34’st Coman 5.5). Allenatore: Nicola 5.5.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 5.5; Kristensen 7, Bijol 5.5, Solet 6; Modesto 6.5 (33’st Giannetti 6), Lovric 6 (40’st Ekkelenkamp sv), Karlstrom 6, Zarraga 7 (33’st Bravo 5.5), Kamara 6; Atta 5.5; Davis 5 (33’st Sanchez 5.5). Allenatore: Runjaic 6.5.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.

Reti: 27’ pt Zarraga, 35’ pt Zortea, 22’ st Kristensen.

Note: ammoniti Bijol, Atta, Coman. Angoli: 5-3. Recupero: 1’, 5’.

La salvezza deve attendere, il Cagliari deve ancora conquistare l’aritmetica certezza della serie A. ’Colpa’ di una Udinese che non ha fatto sconti: "Peccato perché volevamo portare via almeno un punto – ha detto a fine partite Davide Nicola, tecnico dei sardi –. Le partite perse in casa? A volte vogliamo attaccare spinti dal pubblico in casa, ma pecchiamo di troppa frenesia. La squadra è consapevole di aver dato tutto. C’è anche da considerare il valore dell’avversario. Peccato, perché per quello che si è visto in campo il punto l’avremmo meritato".

Dall’altra parte Kosta Runjaic si gode il ritorno alla vittoria dei bianconeri, pur con tante assenze. "Siamo molto contenti, abbiamo giocato meglio del Cagliari con una squadra molto motivata perché ancora alla ricerca della salvezza. Anche il campo non era bellissimo. Ora vogliamo continuare così. Finora è un’ottima stagione, possiamo puntare a raggiungere quota cinquanta".