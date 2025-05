Cagliese vince il campionato di Terza categoria: promossa in Seconda categoria

Con il successo contro il San Silvestro e con una giornata d’anticipo la Cagliese, di fronte a un pubblico di trecento persone e con una coreografia degna di categorie superiori, ha vinto matematicamente il campionato di Terza categoria girone A riproponendosi così per scenari sportivi più alti e più consoni al suo rinomato blasone. Una società gloriosa che ha alle spalle una storia ultracentenaria.

Venti vittorie, miglior attacco e miglior difesa del torneo sono i risultati di questo club che ha sempre viaggiato nei quartieri dell’alta classifica nell’ultimo esaltante campionato. Sono ben 27 i gol segnati dal bomber Lucarini leader indiscusso nella classifica cannonieri del suo girone. Un traguardo raggiunto grazie all’impiego di un mix di calciatori tra esperti e giovani guidati da Giovanni Giacomucci, un buon passato da calciatore e promosso (due stagioni fa), dopo le esperienze alla guida delle giovanili, a trainer della prima squadra. A Giacomucci oltre al successo sportivo va dato il merito di aver riportato a Cagli diversi calciatori cagliesi, tra questi Pierpaoli, Bucci, Mascellini e El Karouachia. Un processo già avviato l’anno precedente con l’impiego di tanti giovani. Oltre a Giacomucci, il suo staff e all’intera rosa dei giocatori, hanno collaborato a far tornare grande la Cagliese alcuni dirigenti che avevano l’obiettivo (riuscito) di dare un’impronta professionale alla società.

Poi c’è stato l’importante il lavoro del direttore sportivo Marco Giacomini, del team manager Federico Ricci e anche di altri collaboratori: Marco Trufelli, Tommaso Ottaviani e i preparatori dei portieri Simone Azzalea e Thomas Gallinucci. Inoltre c’è da aggiungere anche l’apporto di Luciano Matteacci, per tutti Sivori, un’icona del calcio cagliese. Importantissimo anche l’apporto dei tifosi che non hanno mai fatto mancare per l’intera stagione il loro sostegno ai colori. Ora nella prossima stagione la Cagliese militerà in Seconda categoria dove troverà avversarie agguerrite e società storiche. Tanti i derby in vista, da quello con il Cantiano, con la Vadese, a quello con l’Apecchio e tanti altri: ci sarà da divertirsi. Mister Giacomucci spiega le ragioni del successo: "Non c’è uno segreto, c’è dietro tanta passione, con lavoro e la disponibilità del gruppo e dei calciatori. Un ringraziamento a tutti i protagonisti di questa bella stagione, questa vittoria la voglio dedicare a mia mamma, scomparsa poco più di un anno fa". Sarà riconfermato? "Ancora non ho parlato con la società ma la volontà da parte mia di continuare questo percorso c’è tutta. In tutti noi c’è il desiderio di riportare la Cagliese dove merita".

Amedeo Pisciolini