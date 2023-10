Calciatori italiani all’estero: Grifo protagonista, bene Vicario, in Francia Farioli vince

Bologna, 31 ottobre 2023 - Anche nel weekend appena terminato sono stati tanti i calciatori italiani che sono scesi in campo nei campionati esteri. Il nostro giro parte dall’Inghilterra, paese con la più folta presenza di giocatori provenienti dalla nostra Nazione, e più precisamente dalla Premier League. Il Tottenham, che ha battuto 1-2 il Crystal Palace, continua la sua marcia indisturbata in vetta alla classifica. Altra grande prova per il portiere ex Empoli Guglielmo Vicario che si è lasciato sfuggire, incolpevolmente, solo il destro al volo di Jordan Ayew al 94’. Al momento la porta del nativo di Udine si conferma la terza meno battuta di tutta la Premier con soli 9 gol subiti, dietro ad Arsenal (8) e Manchester City (7). A fine partita anche piccolo momento sociale per Vicario che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del suo cagnolino vestito con sciarpa e cappello rigorosamente degli Spurs, accompagnata la didascalia “Quando mi chiedono come la mia famiglia mi fa sentire il proprio supporto durante le partite”. Non è sceso in campo per un piccolo problema muscolare il suo compagno di squadra, e di Nazionale, Destiny Udogie che si è accomodato in tribuna lasciando la corsia mancina a Brandon Davies. Rimanendo a Londra, sonoro 5-0 dell’Arsenal ai danni del Brentford con la squadra di Arteta che tiene il passo proprio del Tottenham in vetta alla classifica: 24 punti, come il City, e -2 dalla capolista. Solo panchina per l’ex Napoli Jorginho, con il tecnico spagnolo che ha preferito preservarlo e gettare nella mischia Declan Rice da mediano, assieme a Emile Smith Rowe. Successo anche per l’Aston Villa di Nicolò Zaniolo che, domenica 29 ottobre, ha superato la neopromossa Luton Town per 3-1. Prestazione positiva per Zaniolo che al quarto minuto si è reso pericoloso con un sinistro dal limite che ha scheggiato la traversa e poi anche al 20’ su un cross basso di Watkins dove però non è riuscito a chiudere in rete il passaggio del compagno. L’ex Roma è stato poi sostituito all’inizio del secondo tempo per Leon Bailey, lasciando il campo tra gli applausi del Villa Park. Invece, non va oltre il pareggio 1-1 il Brighton di De Zerbi contro il Fulham, la squadra del tecnico bresciano ha creato di più dei rivali ma per il quarto turno consecutivo non è riuscita a portare a casa i tre punti. Nel pareggio tra Wolves e Newcastle per 2-2 non è sceso in campo Sandro Tonali, visto che la società inglese ha ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Fifa riguardo la squalifica, a causa del caso calcioscommesse, del centrocampista classe 2000: tornerà disponibile il 27 agosto 2024. Rimanendo in Inghilterra, ma scendendo nel campionato cadetto, la Championship, vanno segnalati gli 80 minuti giocati da Cesare Casadei con il Leicester. Il centrocampista di proprietà del Chelsea, girato in prestito alle Foxes, ha disputato una bella prova agendo soprattutto da mezz’ala nel successo del suo Leicester per 1-2 in casa del QPR.

In Europa Grifo come Toni e Del Piero, ma in Bundes il suo Friburgo cade a Leverkusen

Quella di giovedì 26 ottobre è stata una serata da incorniciare per Vincenzo Grifo. L’attaccante ha trascinato con una tripletta il Friburgo al successo per 1-3 sul campo dei serbi del Topola. Con questi tre gol, Grifo ha sia eguagliato il record di Luca Toni diventando il secondo giocatore italiano a segnare una tripletta europea per una squadra tedesca, ma anche Alessandro Del Piero. Il classe ’93 ha, infatti, realizzato nella stessa partita un gol su rigore, uno su punizione e uno su azione, esattamente come fece Del Piero in un Juventus-Monaco 4-1 di Champions nel 1997/98. Complice l’impegno europeo e l’ostica trasferta in casa della capolista, nella nona giornata di Bundesliga disputatasi l’altro ieri (domenica 29 ottobre) il Friburgo ha perso per 2-1 in casa del Bayern Leverkusen. Sempre protagonista Grifo, perché è stato lui a servire l’assist a Manuel Gulde per il gol del 2-1 al minuto 70, salvo poi essere sostituito dieci minuti più tardi per via della stanchezza. Il Leverkusen continua la sua marcia perfetta in cima alla Bundes: 9 partite, 8 vittorie e un solo pareggio, meglio anche del Bayern Monaco che ha totalizzato 7 vittorie e due pari. Mentre il Friburgo di Grifo rimane all’ottavo posto a quota 13 punti con 4 vittorie.

Francia: PSG vince col brivido, ma davanti rimane Farioli e il Nizza. Orrore a Marsiglia

Nella decima giornata di Ligue 1 il Nizza di Farioli continua a sorprendere: 1-0 al Clermont e primo posto solitario a quota 22 punti, ancora senza sconfitte. Rischia, e non poco, il PSG di Donnaruma che in casa del Brest si fa rimontare da 0-2 a 2-2, andando a un passo dal gettare al vento i tre punti. Ci ha pensato il solito Mbappe al 90’: la punta francese ha sbagliato il calcio di rigore, ma è poi riuscito a ribadire in rete dopo la parata di Bizot. Gigio Donnarumma poteva fare ben poco nei due gol subiti: il primo al minuto 43 su colpo di testa da centro area di Mounié su errore di Danilo Pereira che ha completamente perso l’uomo, mentre il secondo al 52esimo ancora su colpo di testa di Jérémy Le Douaron che su calcio d’angolo ha anticipato i difensori parigini staccando sul primo palo. Il PSG riesce dunque a evitare la fuga del Nizza rimanendo a -1: 21 punti in 10 gare, con 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Capitolo a parte per quanto successo a Marsiglia in vista della sfida tra i padroni di casa e il Lione di Fabio Grosso. All’arrivo del pullman della squadra ospite i tifosi della squadra allenata da Gennaro Gattuso hanno iniziato a tirare sassi contro i vetri del mezzo. A causa proprio della rottura di un vetro il tecnico italiano del Lione, Fabio Grosso, è stato gravemente ferito al volto. Oltre a lui, anche il suo vice Raffaele Longo sarebbe stato colpito da un scheggia di vetro in un occhio. Le autorità, dopo varie consultazioni, hanno deciso di non far giocare la partita e ora, molto probabilmente, il Marsiglia perderà 3-0 a tavolino.

Gabbiadini segna, ma l’Al Nasr non va oltre il pari

Partita folle quella giocata venerdì 27 dall’Al Nasr di Manolo Gabbiadini nella UAE Pro League, il campionato degli Emirati Arabi. La sesta giornata metteva di fronte la squadra dell’ex Sampdoria, al momento ottava in classifica, contro l’Al-Ahli Dubai che occupa la quarta casella. Il match si è aperto con il vantaggio dell’Al-Ahli, a cui però ha risposto subito proprio Gabbiadini. La squadra di casa non si è scomposta e a cavallo tra il primo e il secondo tempo è riuscita ad andare avanti per 3-1 con i gol dell’italoargentino Federico Cartadio a Al Ghassani. Ma ci ha pensato ancora una volta Gabbiadini a riportare i suoi in partita, servendo l’assist per l’ex Spezia Kevin Agudelo. Al 66', poi, con l’Al-Ahli in dieci uomini, è arrivato anche il gol del 3-3. Manolo Gabbiadini, uscito al minuto 89, ha assistito dalla panchina al clamoroso finale dove si sono giocati ben 10 minuti di recupero e i padroni di casa dell’Al-Alhli hanno terminato la gara in nove per l’espulsione diretta del difensore Salmeen Khamis al 91esimo. L’Al Nasr però non è riuscita ad approfittare dei due uomini di vantaggio, uscendo così dallo stadio Al-Rashid conquistando un solo punto.