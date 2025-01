Calcio a 5. Russi, esame Buldog. Oggi debutta Persico

Ultima gara d’andata per la serie A2 del calcio a 5 con il Russi, secondo ad un solo punto dalla prima della classe, il Real Fabrica: 24 contro 25. Alle 18, al PalaValli i ravennati ospitano l’ostico Buldog Lucrezia, quinto in classifica anche se staccato di ben 8 punti dai romagnoli. Per il Russi si avrà il debutto dell’ultimo arrivato, Francisco Persico: "Spero di poter dare il mio contributo al team e di riuscire a salire di categoria: è un gruppo molto giovane con tanti giocatori talentuosi".

Programma serie A2, girone B (11ª giornata, ore 18): Grosseto-Audax (ore 15,30), Potenza Picena-Grifoni, Pontedera-New Real Rieti, Russi-Buldog Lucrezia, Real Fabrica-Prato. Riposa: Imolese.

Classifica: Real Fabrica 25; Russi 24; Prato 18; Buldog Lucrezia 16; Grosseto 12; Imolese 11; New Real Rieti, Potenza Picena 10; Grifoni 9; Pontedera 7; Audax 4. u.b.