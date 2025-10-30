Calcio, Ciucarelli guida il San Venanzo. Colpo Trestina, arriva Confessore. L’Orvietana prende El Hilali

Fabrizio Ciucarelli è il nuovo allenatore del San Venanzo. L’ex Ellera prende il posto di Andrea Montecucco sulla panchina del San Venanzo. Per il neo tecnico esordio domenica nella sfida, da grande ex, contro il Tavernelle, club guidato fino al maggio scorso da Ciucarelli. San Venanzo attualmente penultimo in classifica, nel campionato di Eccellenza, con 4 punti dopo le prime 8 giornate.

Domenica al Muzi sarà derby fra Orvietana e Trestina. Ma il derby di serie D è già iniziato sul mercato. Il ds Sante Podrini e il dg Lorenzo Bambini hanno infatti annunciato l’arrivo dell’attaccante Lorenzo Confessore (00) dal Bastia. L’ex Angelana e Narnese sarà subito a disposizione di Calori. "Le prime sensazioni qui sono estremamente positive, la società è solida e importante ed i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Con il mio arrivo spero e credo di poter dare soluzioni in più con spirito di sacrificio e cattiveria".

L’Orvietana Calcio è felice di annunciare l’arrivo di Youns Gabriele El Hilali (03). Cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove ha vestito la maglia rossonera fino all’Under 19, El Hilali ha poi maturato esperienze in Olanda con il Cambuur, per poi tornare in Italia con Arzignano, Pompei e Pavia, distinguendosi per tecnica, velocità e capacità di saltare l’uomo.