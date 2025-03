Calcio COPPA DI eccelLenza. Impresa del Sansepolcro che vola in semifinale

V.A.Sansepolcro 1 Sestese 0 (andata 0-0)

V.A.SANSEPOLCRO: Vaccarecci, Lorenzini, Del Siena (25’ pt Carbonaro), Gorini, Adreani, Petricci, Bruschi, Brizzi (37’ st Mariotti), Bartoccini, Valori (25’ st Pasquali), Quadroni (45’ st Gennaioli). A disp.: Ligi, Merciari, Corsini, Innocenti, Barculli. All.: Armillei.

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaneschi, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (44’ st Robi), Sarr Papa, Berti, Ciotola (44’ st Casati), Ermini (1’ st Safina). A disp.: Tognoni De Pugi, Pisaniello, Cucinotta, Gaffarelli, Mernacaj, Manganiello. All.: Polloni.

Arbitro: Scalvi di Lodi (D’Amico di Lamezia Terme e Valenti di Palermo), IV ufficiale Aronne di Roma 1.

Marcatore: 41’ st Mariotti.

NOTE: Spettatori 400 circa. Espulsi al 5’ pt Cirillo (SE) per gioco falloso, al 23’ pt Petricci (SA) per somma di ammonizioni, al 45’ pt Sarr Papa (SE) per somma di ammonizioni, al 50’ st Safina (SE) per scorrettezze. Ammoniti Petricci, Carbonaro, Adreani, Bartoccini (SA), Pisaneschi, Matteo L. (SE).

Vittoria da urlo del Sansepolcro che vola in semifinale e continua ad inseguire il sogno serie D. Al Buitoni, sotto una pioggia battente, davanti a 500 spettatori, i bianconeri di Armillei superano 1-0 la Sestese, dopo lo 0-0 dell’andata, ed ora affronteranno, mercoledì 19 e 26 marzo i bresciani del Rovato Vertovese. A decidere la gara la stoccata di Mariotti all’86’. Il Sansepolcro chiude in dieci, la Sestese in otto.