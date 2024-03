Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Impresa dell’Atletico Bmg

TERRE DI CASTELLI

TERRE DI CASTELLI (4-3-3): Auregli; Gargano (36’ st Saccani), Dembacaj, Hajbi, Ben Driss; Hoxha (15’ st L. Esposito), Carta (31’ st Ferrari), Pigozzi (36’ st Bruno); Malo, Stanco, Scarlata (32’ pt Pampaloni). A disp.: Venturelli, Cornia, Sakaj, E. Esposito. All.: Domizzi.

ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli, Fondi, Ziroli; Paletta, Paciotti (30’ st M. Valentini), Gori, Proietti, Neziri (10’ st Francescangeli); Sciacca (45’ st Di Mauro), T. Valentini (34’ st Maggese). A disp.: Ercolanetti, Boninsegni, Sbarzella, Purgatori, Canavese. All.: Farsi.

Arbitro: De Paolis di Ciampino (Orsini di Pontedera e Caterina Gelli di Prato).

Marcatori: 44’ st Sciacca rig.

NOTE: epsulso al 48’ st Gori (A) per gioco falloso. Spettatori 200 circa di cui una 80ina da Massa Martana e Bastardo. Ammoniti: Neziri, il tecnico Farsi, Fondi, Sciacca, Proietti (A), Carta, Stanco, il tecnico Domizzi (T). Recupero: pt 3’, st 6’.

L’Atletico Bmg firma l’impresa. La formazione del presidente Contardi espugna Castelvetro nell’andata dei quarti di finale della coppa nazionale di Eccellenza superando di misura il Terre di Castelli. Una vittoria pesantissima perché i gol in trasferta valgono doppio. Parte meglio la formazione emiliana con una Bmg guardinga, complice anche le assenze pesanti di Canavese e Fapperdue. Scarlata al 18’ ha la palla del vantaggio ma trova davanti a sé un super Battistelli. La Bmg si vede per la prima volta dalle parti di Auregli al 59’ con il neo entrato Francescangeli poi, al 66’, il portiere emiliano si supera sulla punizione di Sciacca. Al 70’ Pampaloni, servito da Carta, finisce giù in area a contatto con Fondi. De Paolis indica il dischetto e dagli undici metri Battistelli sfiora la palla calciata da Luca Esposito quel tanto che basta per farla finire sul palo. Lo 0-0 sembra cosa fatta ma all’89’ Maggese calcia a rete, Hajbi intercetta con la mano ed è ancora rigore. Sciacca calcia forte sotto la traversa e il sogno Bmg continua. Ritorno a Massa Martana fra una settimana.

Nicola Agostini