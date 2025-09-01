Calcio. Coppa Promozione: ecco le squadre qualificate ai quarti

Montone, Cerqueto, Castel del Piano, Tuoro, Orvieto Fc, Torgiano, Nestor e una fra Bevagna e Assisi approdano ai quarti di finale della Coppa di Promozione. Per conoscere l’ottava qualificata, fra Assisi e Bevagna, bisognerà attendere il comunicato ufficiale, nella giornata di mercoledì, perché sarà la classifica disciplina, a parità di differenza reti, gol fatti e subiti, a determinare il passaggio del turno. Nel girone D è invece il Tuoro (+3) a strappare il pass per i quarti di finale grazie alla miglior differenza reti rispetto a Marra (+2) e Castiglione del Lago (-2).

Di seguito le classifiche finali degli otto gironi.

Girone A: Montone 7, Città di Castello 6, Calzolaro 4, Virtus Sangiustino 0.

Girone B: Cerqueto 7, Grifo Sigillo 5, Padule 3, Umbertide Agape 1.

Girone C: Castel del Piano 7, Casa del Diavolo 6, San Marco Juventina 3, Mantignana Montemalbe 1.

Girone D: Tuoro 4, Marra 4, Castiglione del Lago 4, Ventinella 1.

Girone E: Orvieto Fc 7, Piegaro 4, Fanello 2, Pievese 2.

Girone F: Torgiano 7, Petrignano 4, Arna 3, Deruta 3.

Girone G: Nestor 5, Sporting Terni 5, Campitello 4, Sangemini 1.

Girone H: Assisi 5, Bevagna 5, Clitunno 4, Rivo Subasio 1.