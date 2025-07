Calcio dilettanti. Eccellenza, Figline corre. Ecco i gemelli Matteo. Promozione: mille affari

Sono giorni molti attivi per il calciomercato dei dilettanti, che fa registrare ancora novità e trattative fra società. In serie D, Andrea Di Benedetto (‘06), centrocampista, quest’anno al Certaldo, dovrebbe rientrare al San Donato Tavarnelle per fine prestito.

ECCELLENZA

Il Figline si sta dimostrando attivo sul mercato: oltre ai due attaccanti, Cristiano Adami (‘95), ex Castiglionese e Lorenzo Betti (‘97), ex Grassina, sono vicini alla firma anche i gemelli Matteo (’97), Lorenzo e Giacomo, difensori, in uscita dalla Sestese. Lo Zenith Prato riconferma il difensore Alessandro Cela (’96). Novità dalla Colligiana: il difensore Leonardo Mariani (‘02) è stato confermato, mentre parte, il centrocampista Federico Mussi (‘03), diretto all’Asta Taverna. Il difensore Daniele Paparusso (‘93) appende gli scarpini al chiodo, ritirandosi dal calcio giocato.

PROMOZIONE

Ottime notizie per il Pontassieve: l’attaccante Monsef Bourezza (‘97), giocatore di comprovata qualità, resta anche per la prossima stagione. La sua permanenza è fondamentale per elevare ulteriormente il livello tecnico del reparto offensivo, che vede già in campo Cragno, Minischetti (‘03) e Mannini (‘04). Il Cubino che punta a rinforzare la squadra per una nuova stagione di successi, tramite il ds Pablo Romagnoli ha ufficializzato questi movimenti: Tiago Ronchi (’06) difensore, proveniente dal Grassina, Silvestri (’08) dall’Affrico, Ulivi, difensore dall’Audace Galluzzo, un ritorno; Alessio Amoddio (’98) difensore ex Antella, Alessio Antongiovanni (’90) centrocampista ex Rondinella. Dagli Juniores salgono in prima squadra i difensori, Silvestri e Azzolina, entrambi 2004. La neo promossa Barberino Tavarnelle sta definendo le riconferme in vista della prossima stagione. Al momento il ds. Fabio Ercolino avrebbe confermato questi giocatori: portieri Simone Pupilli (‘98) e Giulio Cianti (‘94); in difesa, Lorenzo Guerri (‘96), Giovanni Petracchi (99) e Niccolò Sarti (‘00); a centrocampo Francesco Mezzetti (’97) Federico Bianchi (’03) e Matteo Calosi (‘98); in attacco, Alejandro Cubillos (‘85), Guido Corti (‘00) e Cosimo Bellosi (’00).

Giovanni Puleri