Calcio dilettanti. Il ritorno della Leon. Di nuovo in Serie D. Oggi esordio in casa

Mercoledì pomeriggio c’è il Milan Futuro, recupero della prima giornata, e per avere 24 ore in più di riposo la sfida contro la Virtus Ciserano Bergamo si gioca oggi pomeriggio alle 15 alla Leon Arena. È l’unico anticipo del girone B e soprattutto segna l’esordio, anzi il ritorno dopo 3 anni, in serie D della compagine di Vimercate. In questi mesi che hanno separato la promozione ai playoff di giugno, con in panchina Ghidelli, e la gara di oggi, con il neo-mister Vullo, si è fatto spesso il raffronto con la precedente esperienza nel primo campionato dilettantistico italiano, che terminò con una retrocessione.

È tornato sull’argomento, per chiuderlo definitivamente, l’amministratore delegato della Leon Michele Bonello. "Non sbagliammo nulla – ha detto – perché credevamo in quello che si faceva. Non avevamo esperienza, quello sì. Ma mai mancò l’impegno. Ora abbiamo qualche anno in più d’esperienza, periodo durante il quale abbiamo lavorato per creare solide basi e dare continuità al progetto. Oggi ci sentiamo più forti. Tre anni per tornare in D sono tanti per una società come la nostra, è stato un periodo estremamente lungo, ma adesso siamo pronti".

Vedremo come reagirà la squadra in campo, uscita dalla Coppa Italia al secondo turno dopo i calci di rigore contro il Sant’Angelo Lodigiano, ma con tutte le carte in regola per ben figurare nella parte sinistra della classifica.

Ro.San.