Calcio dilettanti. Promozione, il Cubino è pronto a sognare. Romagnoli presenta il suo mercato: "Colpi mirati»

Dopo la storica prima stagione in Promozione, il Cubino del presidente Francesco Conticini è pronto ad affrontare la sua seconda avventura. Si riparte sotto la guida di Jacopo Bonciani, l’allenatore che lo scorso anno ha saputo condurre la squadra a una salvezza tanto desiderata quanto meritata.

Nonostante le difficoltà incontrate, la sua visione e la sua tenacia hanno gettato le basi per un futuro ambizioso, trasformando la speranza in una solida realtà calcistica. Il mercato estivo, curato dal direttore sportivo Pablo Romagnoli, ha portato alcuni rinforzi promettenti che offriranno nuove soluzioni tattiche all’allenatore.

"Sono stati inseriti i difensori Ronchi (‘06) ex Grassina, Silvestri (‘08) ex Affrico, Ulivi ex Galluzzo e Amoddio (‘98) ex Antella – precisa Romagnoli – mentre a centrocampo è arrivato Antongiovanni (‘90) ex Rondinella, e dagli Juniores sono stati aggregati in prima squadra i difensori Silvestri e Azzolina, entrambi 2004, e l’attaccante Paggetti 2006". Pertanto, l’obiettivo principale del Cubino è quello di ben figurare nel girone A, che si preannuncia uno dei più duri degli ultimi anni, con la presenza di squadre come Lampo Meridien, Forte dei Marmi, Firenze Ovest, Montelupo e Pietrasanta. Sabato 23 agosto (ore 18,30) prima amichevole stagionale: Affrico-Cubino.

La rosa 2025-26

Portieri: Allegranti, Lutzu.

Difensori: Amoddio, Azzolina, Bartolacci, Fabbrini, Gabbrielli, Gelli, Pelhuri, Ronchi, Silvestri M., Ulivi, Vitale.

Centrocampisti: Bussotti, Conti, Leggiero, Maresca, Silvestri N., Tacchi.

Attaccanti: Antongiovanni, Cantini, Chiesi, Marzoli, Igor Paggetti, Ivan Paggetti, Schenone.

Allenatore: Bonciani. Vice allenatori: Matteo Gaddo e Michelangelo Pampaloni. Prep. atletico Lorenzo Vignini, prep. portieri Luca Cicali, massaggiatore Sara Chamard.

Giovanni Puleri