Calcio Eccellenza (1-4). L’Angelana formato-trasferta strapazza la Nestor. Faranghini sblocca, poi arriva il poker degli ospiti

NESTOR

1

ANGELANA

4

NESTOR: Baldoni Tiberi, Binaglia, Ceccarelli, Rondoni, Alabastri, Ciurnelli, Faraghini, Mancinelli, Carrer, Bernardini, Mancini. A disp.: Taddei, Pieroni, Covarelli, Acuti, El Madouni, Morales, Paradisi, Calistroni, Genovese.

All.: Vicarelli.

ANGELANA: Battistelli, Pauselli, Bolletta, Gabrielli, Bocci, Melillo, Vitaloni, Bartolini, Colombi, Ravanelli, Confessore. A disp.: Fantini, Vercillo, Sallaku, Sirci, Barili, Sforna, Lo Gelfo, Roscini, Luparini. All.: Cotroneo.

Arbitro: Fanelli di Perugia (Biagiotti e Finori di Gubbio).

Marcatori: 34’ pt Faraghini (N), 36’ pt rig.,10’ st e 39’ st Colombi (A), 45’ st Bartolini (A).

NOTE: spettatori 250 circa.

L’Angelana si conferma formazione schiacciasassi in trasferta. L’undici di Cotroneo sbanca anche il Checcarini conquistando la quinta vittoria in trasferta in altrettante gare esterne, restando a 3 lunghezze dall’Acf Foligno che supera la Bmg. Cade invece ancora la Nestor che resta inchiodata all’ultimo posto insieme all’Olympia Thyrus. Eppure a passare in vantaggio dopo 34 minuti sono i marscianesi con Faraghini. L’Angelana trova subito però il pari con Colombi abile a trasformare il rigore concesso per un fallo di Ceccarelli su Confessore. Si va all’intervallo sull’1-1 e nella ripresa Colombi si scatena firmando la tripletta personale. A siglare la rete del definitivo 4-1 è Bartolini che batte Baldoni per una vittoria che vale oro per i giallorossi.