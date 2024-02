Calcio Eccellenza. Acf Foligno, al "Blasone» arriva il Tavernelle. La carica di Manni: "Dobbiamo voltare pagina»

"Rabbia e cattiveria agonistica". Sono gli ingredienti che l’Acf Foligno è obbligata a ritrovare in fretta per centrare un obiettivo–promozione che, a conclusione del giro di boa, con un ‘tesoretto’ sei punti di vantaggio nei confronti delle inseguitrici, sembrava già confezionato con largo anticipo. Le tre sconfitte rimediate in quattro partite, invece, hanno riaperto di colpo il campionato tanto che, adesso il vantaggio sul Terni Fc, prima delle partite di oggi, è di appena tre lunghezze dalla capolista. Appare scontato che a cospetto della nuova classifica, a cominciare dal confronto odierno di oggi al Blasone contro il Tavernelle, l’Acf per evitare ulteriore guai è obbligata a ritrovare lo spirito e lo smalto dei tempi migliori. "In realtà è così. Se vogliamo arrivare in fondo – ha commentato alla vigilia l’allenatore Alessandro Manni – dobbiamo voltare pagina. Al contrario, se oggi non arrivasse quel cambiamento di marcia tutto diventerà più difficile. Anche in considerazione che il Tavernelle, squadra molto ostica e con un collettivo di livello, arriverà al Blasone senza niente da perdere e tutto da guadagnare. Quello che voglio dire – ha continuato Manni- in futuro dobbiamo essere più precisi in zona gol. Perché, due delle tre sconfitte subite, sono maturate in virtù di qualche disattenzione collettiva di troppo. Non è un alibi, perché se andiamo analizzare i due passi falsi con il Pontevalleceppi e con l’Ellera, l’Acf dal punto di vista delle prestazioni non è oggetto di accuse. Però abbiamo le potenzialità per fare meglio e di più. Non sarà facile ma, contro il Tavernelle, abbiamo il dovere di ritornare a vincere per ritrovare la serenità, la spinta e l’entusiasmo che ha caratterizzato – ha concluso Manni - il nostro percorso per l’intera prima parte della stagione". Manni che conta di recuperare D’Urso può contare sulla rosa al gran completo al contrario del Tavernelle che arriva a Foligno orfana di Di Marco e polpetta entrambi squalificati.

ACF : Lori, Zichella, Sedran, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso (Rocchi), Calderini.

Carlo Luccioni