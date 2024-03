Calcio Eccellenza. Acf Foligno-Atletico Bmg. Manni: "È già una finale»

FOLIGNO – Con il severo impegno casalingo di oggi con l’Atletico Bmg, per l’Acf inizia un autentico tour de force, durante il quale l’undici di Alessandro Manni, per evitare sorprese, è obbligata a ridurre al massimo i margini di errore. Acf che nei successivi impegni affronterà il Città di Castello, il Branca, l’Angelana, il Terni Fc, per chiudere la stagione al Blasone con il Pierantonio. "Un percorso da oggi pieno di difficoltà. Da qui in avanti ogni partita assumerà un valore fondamentale. Tutte finali destinate a scoprire la squadra che salirà in serie ‘D’. Impegni di grosso spessore – ha commentato alla vigilia, il tecnico Manni – che già da oggi potrebbe offrire indicazioni non trascurabili. Affrontiamo una squadra in salute che vanta un collettivo di livello, galvanizzata dal percorso che vede Sciacca e soci ad un passo dalla finale di Coppa Italia, che arriva al Blasone per dare seguito anche al recente cammino in campionato, per cui mi aspetto un avversario tosto, forte in ogni reparto che vuole chiudere in bellezza anche in campionato. Al cospetto di una squadra tra le più attrezzate l’Acf, ritrovata la serenità dopo il blitz con la Nestor, per superare l’ostacolo odierno è chiamata a disputare una partita perfetta. Necessaria per mantenere le distanza dal Terni Fc. Compito non facile – ha continuato Manni- contro un avversario forte in ogni reparto ma, altrettanto convinti che l’Acf dispone di un collettivo allestito per raggiungere quell’obiettivo che si era prefisso in estate. Certo, quella odierna è un’altra finale il cui compito ci impone di provare a vincere consapevole che se l’Acf scenderà in campo con umiltà, determinazione, con il cuore e il carattere dei giorni migliori, anche soffrendo è capace- ha concluso Manni – di respingere un avversario di grosso spessore quale è l’Atletico Bmg". Acf che deve rinunciare a Sedran squalificato e con D’Urso ristabilito che potrebbe partire dalla panchina.

ACF FOLIGNO: Lori, Zichella, Nuti, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Di Cato, Rocchi (D’Urso), Calderini. Carlo Luccioni