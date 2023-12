Calcio Eccellenza. Acf Foligno, sfida di alta classifica. Al "Blasone» arriva l’Angelana

FOLIGNO – Gli sguardi degli appassionati del calcio umbro puntati al Blasone dove va in scena la super sfida di Eccellenza : Acf Foligno, capolista contro l’ Angelana, damigella d’onore che insegue a tre lunghezze. Appuntamento, (diretta tv, radiocronaca di Nicola Agostini) che, vedrà la squadra di Alessandro Manni (rinforzata con l’arrivo di Rocchi), decisa a vincere per tentare il primo tentativo di fuga. Desiderio dei tre punti che accarezza anche l’Angelana di Paolo Cotroneo, (che fin qui in trasferta ha fatto il pieno) per agguantare l’attuale prima della classe. Un test severo per entrambe consapevoli che l’odierno banco di prova, che non sarà decisivo perché con il campionato ancora lungo, non dovrebbe compromettere il destino finale della stagione. "La super sfida odierna è importante e vale molto di più – spiega Manni - perché di fronte ci sono due squadre di alta classifica che proveranno a superarsi ma, a mio avviso non sarà decisiva. Consapevole che voglio l’Acf e Angelana sono due delle pretendenti al titolo perché basta leggere la classifica per capire che alle nostre spalle ci sono squadre che continuano a collezionare successi a catena. Un test che l’Acf proverà a vincere, ambizioni che accarezza anche l’Angelana, collettivo che merita rispetto non fosse altro perché lontano dal proprio pubblico ha sempre vinto". Sull’altro fronte Cotroneo oltre ad augurarsi "una buona cornice di pubblico gli spalti del Blasone" , aggiunge che: "Abbiamo fatto di tutto per meritare questo appuntamento di alta classifica. Un big match tra due squadre che non a caso sono ai vertici della graduatoria. Siamo riusciti a portare entusiasmo tra i nostri tifosi, vogliamo allungare la striscia positiva".

ACF FOLIGNO: Nori, Zichella, Benedetti, Sedran, Mattia, Nuti, Settimi, Bruschi, D’urso, Khribech, Calderini.

ANGELANA: Battistelli, Vercillo, Sallaku, Gabrielli, Bocci, Bartolini, Vitaloni, Ravanelli, Colombi, Ventanni, Luparini.

Carlo Luccioni