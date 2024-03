Calcio Eccellenza, alle 15 al Venturelli di Castelvetro. Atletico Bmg per sognare. Oggi big match di Coppa

L’Atletico Bmg torna in campo per inseguire il sogno di coppa. Andata dei quarti della fase nazionale in programma oggi al Venturelli di Castelvetro, con fischio di inizio alle 15, dove il Terre di Castelli ospita la formazione di Farsi. Ritorno in programma a Massa Martana fra una settimana, con l’obiettivo di provare a segnare un gol in terra modenese da parte di Sciacca e compagni. In base al regolamento di coppa, infatti, i gol in trasferta valgono doppio. Il precedente fa ben sperare perché nell’andata degli ottavi la Bmg ha saputo segnare due reti ad Osimo. Stavolta però Farsi dovrà rinunciare all’argentino Canavese, che domenica contro il Terni Fc ha riportato una distorsione alla caviglia, e Fapperdue, out per un problema muscolare riportato nel ritorno degli ottavi contro l’Osimana. Assenza pesanti anche per il Terre di Castelli, squadra costruita per vincere, con l’ex difensore di Udinese e Napoli Domizzi in panchina, l’ex Modena Stanco in attacco. Out invece l’ex Modena Gozzi in difesa. Presidente onorario del club è l’ex portiere Marco Ballotta. Curiosità, l’arbitro della gara, De Paolis di Cassino, ha arbitrato una gara in Umbria in questa stagione, Nestor-Ellera 2-1 della prima giornata.