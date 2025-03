CALCIO ECCeLLENZA. Angelana-Sansepolcro vale un campionato

La strada adesso si fa in salita. "Sì ma tutto è ancora aperto. Abbiamo giocato solo i primi 90 minuti. Mercoledì prossimo a Rovato non dovremo sbagliare le occasioni fallite nel match di andata. Ma alla trasferta di Rovato ci penseremo. Prima c’è l’Angelana". Una gara che vale un campionato. Domenica al Migaghelli l’Angelana, seconda in classifica a 2 punti dalla vetta, ospita il Sansepolcro capolista reduce dalla sconfitta di mercoledì al Buitoni nella semifinale d’andata della coppa nazionale di Eccellenza. "Ci giochiamo tanto in 4 giorni – continua il tecnico del Sansepolcro Antonio Armillei – una sorta di traguardo dopo una lunga fuga. A questi ragazzi va fatto solo un plauso. Stiamo giocando ogni tre giorni. Roba da professionisti e invece questi ragazzi sono dilettanti che lavorano e vengono ad allenarsi di sera. Ho la fortuna di allenare una squadra forte e mai come adesso è arrivato il momento di dimostrarlo". Il Sansepolcro troverà sulla sua strada un’Angelana caricata a mille. La formazione di Recchi ha conquistato 25 punti sui 27 disponibili nelle ultime 9 partite con un Bebeto implacabile. Il puntero senegalese è sempre andato a segno nelle ultime 5 giornate, conquistando la vetta dei marcatori con 19 centri.