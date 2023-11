Calcio eccellenza. Castiglione del Lago-Nestor da non perdere, Lama-Narnese. In campo alle 14.30 per l’undicesimo turno di campionato 11° turno di Eccellenza: Acf Foligno-Città di Castello, Angelana-Pierantonio, Castiglione del Lago-Nestor, Lama-Narnese, Olympia Thyrus-Spoleto, Pontevalleceppi-Atletico Bmg, Tavernelle-Ellera e Terni Fc-Branca. Partite importanti per la classifica, con ex Peluso e Calderini sotto i riflettori.