Calcio, Eccellenza. Dirigenti, sponsor, idee. Rondinella nel futuro

In casa Rondinella è già futuro. Lorenzo Bosi confermato presidente, Di Costanzo nuovo vice presidente. Nel progetto di crescita entrano importanti realtà imprenditoriali nazionali e locali, con imprenditori, professionisti, esperti in vari settori: dal digitale alla farmaceutica, dall’innovazione alla sostenibilità, dalla comunicazione all’enogastronomia, dal sociale alla salute. Tra le new entry che hanno deciso di investire nella Rondinella Marzocco ci sono Open Comunicazione, Fondazione Leaf, Postini Fiorentini, Mediatel Service. Novità che non riguardano soltanto gli obiettivi sportivi, c’è lo sviluppo della società e della città: innovazione e digitale, sostenibilità, sociale, formazione e supporto per giocatori, giocatrici e famiglie.

Nella sede di Ponte a Greve, dove stanno procedendo i lavori all’impianto su cui la società biancorossa ha investito 1,3 milioni di euro, il CDA ha sancito il passaggio da associazione sportiva a società sportiva dilettantistica e nominato i nuovi membri del Consiglio di amministrazione che oltre a Bosi presidente e composto da Riccardo Cerza e Francesco Di Costanzo vice presidenti, Daniele Rossi, Giovanni Tiberio, Alessandro Pacenti, Ilaria Tesi, Alfonso Gattabria, Dario Baldassarri, Renato Marasco consiglieri.

G. Pul.